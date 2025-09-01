https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/usakov-rusya-ukrayna-heyetlerinin-seviyesinin-yukseltilmesi-soylentileri-abartildi-1098995947.html

Uşakov: Rusya-Ukrayna heyetlerinin seviyesinin yükseltilmesi söylentileri abartıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere seviyesinin yükseltilmesine dair basında çıkan...

Uşakov, Rusya-Ukrayna heyetlerinin seviyesinin yükseltilmesi hakkındaki söylentilere açıklık getirdiUşakov, “Bu fikir, Putin ve Trump’ın telefon görüşmesinde gündeme geldi, ardından Anchorage’deki buluşmada da bu konuya değinildi. Amerikalılar, kendi aralarında bu konuyu değerlendireceklerini ve sonrasında somut önerilerle döneceklerini söylediler” dedi. Basında aktarılanların, üzerinde mutabakata varılan konularla tam örtüşmediğini vurgulayan Uşakov, mevcut söylentilerin abartıldığını belirtti. Ayrıca, gündemdeki üçlü zirve ihtimali ve Putin-Zelenskiy görüşmesine de değinen Uşakov, “Şu anda herkes üçlü bir buluşmadan veya Putin'le Zelenskiy arasındaki bir görüşmeden söz ediyor. Ancak bildiğim kadarıyla Putin'le Trump arasında bu konuda herhangi bir anlaşma yapılmadı” ifadelerini kullandı. Uşakov, Anchorage’deki görüşmelerle ilgili olarak da, “Anchorage’de birçok konuda karşılıklı anlayış sağlandı. Bildiğim kadarıyla hem Amerikan tarafı hem de bizim tarafımız, bu uzlaşıyı temel alarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu temaslar, diğer liderlerle yapılan görüşmeleri de kapsıyor” diye konuştu.

