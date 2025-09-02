Moda Bostanı'nın da bulunduğu arazi satışa çıkarılıyor: Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı tepki gösterdi
© FotoğrafModa Bostanı
© Fotoğraf
Kadıköy Moda Caferağa Mahallesi’ndeki yaklaşık 12 dönümlük alanın lüks konut projesi için ihaleye açılması tartışma yarattı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, alanın hem arkeolojik hem de kentsel sit alanı olduğunu vurgulayarak “İmar planı olmayan yerde ihale yapılamaz” diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Moda Bostanı’nın da içinde bulunduğu 12 dönümlük alanı lüks konut projesi için ihaleye açtı. Söz konusu arazide Moda Bostanı, Caferağa Mahalle Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Şair Nefi Çocuk Parkı, halı sahalar, 300 araçlık otopark ve afet toplanma alanı bulunuyor.
Kösedağı: İmar planı olmayan yerde ihale yapılamaz
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Moda Bostanı’nda yaptığı açıklamada alanın önemine dikkat çekerek, “Şu anda içinde bulunduğumuz yaklaşık 12 dönümlük alan Caferağa’nın nefes alma noktalarından biri. Burada muhtarlık binası, aile sağlığı merkezi, 24 saat hizmet veren 112 acil, çocuk parkı, halı saha, otopark ve 135 bostanımız bulunuyor” dedi.
Kösedağı, “Burası hem arkeolojik hem de kentsel sit alanı ilan edilmiş durumdadır. Burada bir imar planı yok. Planı olmayan yerde ihale yapamazsınız. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu karardan acilen geri dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kösedağı, ihaleye açılan alanın tek afet toplanma alanı olduğuna dikkat çekerek, “Caferağa halkı istemiyor, doğayı ve yeşili seven hiç kimse bu projeyi istemiyor. İnsanların burada nefes alacağı ve ailesiyle zaman geçirebileceği yerlere ihtiyacı var. Buradan tekrar sesleniyorum: Caferağa’daki donatı alanlarına dokunmayın” dedi.
Sit alanı ve imar planı detayları
Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde bulunan 36 pafta, 119 ada, 61 parsel numaralı yaklaşık 12 dönümlük alan imar planları ve sit alanı statüsü nedeniyle yapılaşmaya kapalı durumda.
1991 tarihli 1/500 ölçekli plan: Belediye sabit pazar, otopark, çocuk bahçesi ve oyun alanları.
1994 tarihli 1/5000 ölçekli plan: Açık otopark, pazar yeri, semt spor alanı ve çocuk bahçeleri.
28 Eylül 2022’de İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Bölgeyi “Kadıköy Geleneksel Çarşı ve Moda Kentsel ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan etti.
25 Kasım 2022’de ise geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlendi.
Alanda hangi yapılar var?
Bugün parsel üzerinde; tescilli ağaçlar, muhtarlık binası, paramedik acil ambulans hizmeti, aile sağlık ocağı, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait birim ve PTT alanı bulunuyor. Bölge ayrıca tek afet toplanma alanı olarak kullanılıyor.