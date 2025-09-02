https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/moda-bostaninin-da-bulundugu-arazi-satisa-cikariliyor-kadikoy-belediye-baskani-kosedagi-tepki-1099031947.html

Moda Bostanı'nın da bulunduğu arazi satışa çıkarılıyor: Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı tepki gösterdi

Kadıköy Moda Caferağa Mahallesi’ndeki yaklaşık 12 dönümlük alanın lüks konut projesi için ihaleye açılması tartışma yarattı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Moda Bostanı’nın da içinde bulunduğu 12 dönümlük alanı lüks konut projesi için ihaleye açtı. Söz konusu arazide Moda Bostanı, Caferağa Mahalle Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Şair Nefi Çocuk Parkı, halı sahalar, 300 araçlık otopark ve afet toplanma alanı bulunuyor.Kösedağı: İmar planı olmayan yerde ihale yapılamazKadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Moda Bostanı’nda yaptığı açıklamada alanın önemine dikkat çekerek, “Şu anda içinde bulunduğumuz yaklaşık 12 dönümlük alan Caferağa’nın nefes alma noktalarından biri. Burada muhtarlık binası, aile sağlığı merkezi, 24 saat hizmet veren 112 acil, çocuk parkı, halı saha, otopark ve 135 bostanımız bulunuyor” dedi.Kösedağı, “Burası hem arkeolojik hem de kentsel sit alanı ilan edilmiş durumdadır. Burada bir imar planı yok. Planı olmayan yerde ihale yapamazsınız. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu karardan acilen geri dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.Kösedağı, ihaleye açılan alanın tek afet toplanma alanı olduğuna dikkat çekerek, “Caferağa halkı istemiyor, doğayı ve yeşili seven hiç kimse bu projeyi istemiyor. İnsanların burada nefes alacağı ve ailesiyle zaman geçirebileceği yerlere ihtiyacı var. Buradan tekrar sesleniyorum: Caferağa’daki donatı alanlarına dokunmayın” dedi.Sit alanı ve imar planı detaylarıAlanda hangi yapılar var?Bugün parsel üzerinde; tescilli ağaçlar, muhtarlık binası, paramedik acil ambulans hizmeti, aile sağlık ocağı, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait birim ve PTT alanı bulunuyor. Bölge ayrıca tek afet toplanma alanı olarak kullanılıyor.

