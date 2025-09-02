https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/calisanlar-dikkat-2026da-hangi-gunler-resmi-tatil-bir-gun-izinle-kac-gun-izin-yapilabilir-1099014185.html
Çalışanlar dikkat: 2026'da hangi günler resmi tatil? Bir gün izinle kaç gün izin yapılabilir?
2026'da resmi tatil günlerine bakıldığında, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 2 veya 3 gün izin alanlar 9 gün tatil fırsatını yakalayabilecek. Peki nasıl? Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Yıl boyunca izin planlamasını erkenden yapmak isteyen milyonlarca kişi, “2026 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil yapılabilecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta içi ya da hafta sonuna denk gelmesi, tatil sürelerini uzatma fırsatı sunuyor. Bir gün izin alarak 4 gün, hatta 9 güne kadar çıkabilen tatil imkânları çalışanların en çok dikkat ettiği detaylar arasında yer alıyor. Peki, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? Bir gün izinle kaç gün izin yapabilirsiniz? Yılbaşında 1 gün izin alıp 4 gün izin yapabilirsiniz31 Aralık çarşamba gününe denk geliyor 1 Ocak perşembe resmi tatil. Bu durumda bir gün yani cuma günü (2 Ocak) izin alınarak hafta sonu ile birleştirilip dört gün izin fırsatı doğuyor. Ramazan Bayramı arifesi ise 2026 yılında 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Ama öncesinde 16-17 ve 18 Mart günleriyle birleştirildiğinde 9 günlük bir tatil ortaya çıkıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise perşembe gününe denk geliyor. Yine bir gün izin alındığında 4 gün izin yapılabilir. Yeni yılda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cumaya denk geliyor. Kurban Bayramı 9 güne çıkabilir19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda salı günü kutlanacak. 18 Mayıs pazartesi günü bir gün izin alanlar hafta sonuyla birleştirerek 4 gün izin yapabilecek. Yeni yılda 26 Mayıs salı günü Kurban Bayramı arifesi. İki gün izin alınarak 9 gün tatil yapılabilir. Bayram tatili resmi olarak 27-28-29 ve 30 Mayıs. 31 Mayıs'ta pazar gününe denk geliyor. 15 Temmuz'un ise çarşamba gününe denk geldiğini ve 2 gün izin alınarak 5 gün tatil fırsatı verirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pazar gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise perşembe gününe denk gelmesiyle 1 gün izin alınarak 4 gün tatil yapılabilir.
2026 resmi tatil günleri belli oldu. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim’de çalışanlar izin planlarını şimdiden yapabilecek. Peki, 2026’da resmi tatillerde izin alınarak en uzun tatil ne kadar sürebilir?
Yıl boyunca izin planlamasını erkenden yapmak isteyen milyonlarca kişi, “2026 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil yapılabilecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta içi ya da hafta sonuna denk gelmesi, tatil sürelerini uzatma fırsatı sunuyor.
Bir gün izin alarak 4 gün, hatta 9 güne kadar çıkabilen tatil imkânları çalışanların en çok dikkat ettiği detaylar arasında yer alıyor. Peki, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? Bir gün izinle kaç gün izin yapabilirsiniz?
Yılbaşında 1 gün izin alıp 4 gün izin yapabilirsiniz
31 Aralık çarşamba gününe denk geliyor 1 Ocak perşembe resmi tatil. Bu durumda bir gün yani cuma günü (2 Ocak) izin alınarak hafta sonu ile birleştirilip dört gün izin fırsatı doğuyor.
Ramazan Bayramı arifesi ise 2026 yılında 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Ama öncesinde 16-17 ve 18 Mart günleriyle birleştirildiğinde 9 günlük bir tatil ortaya çıkıyor,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise perşembe gününe denk geliyor. Yine bir gün izin alındığında 4 gün izin yapılabilir. Yeni yılda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cumaya denk geliyor.
Kurban Bayramı 9 güne çıkabilir
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda salı günü kutlanacak. 18 Mayıs pazartesi günü bir gün izin alanlar hafta sonuyla birleştirerek 4 gün izin yapabilecek.
Yeni yılda 26 Mayıs salı günü Kurban Bayramı arifesi. İki gün izin alınarak 9 gün tatil yapılabilir. Bayram tatili resmi olarak 27-28-29 ve 30 Mayıs. 31 Mayıs'ta pazar gününe denk geliyor.
15 Temmuz'un ise çarşamba gününe denk geldiğini ve 2 gün izin alınarak 5 gün tatil fırsatı verirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pazar gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise perşembe gününe denk gelmesiyle 1 gün izin alınarak 4 gün tatil yapılabilir.