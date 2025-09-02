Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/mevlid-kandili-ne-zaman-kandil-gecesi-hangi-gun-1099033407.html
Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi hangi gün?
Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece... 02.09.2025
Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum yıl dönümü olması nedeniyle kutlanacak.Camilerde kandil programları düzenlenecek, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla gece idrak edilecek. Müslümanların kandil vesilesiyle sevdiklerine mesaj göndererek bu manevi atmosferi paylaşmaları bekleniyor.Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'nin bu yıl 3 Eylül Çarşamba'yı 4 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece idrak edileceğini yayımlamıştı.
17:25 02.09.2025
© AA / Ahmet Okatalıİstanbul'da dolunay manzaraları
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece idrak edilecek.
Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum yıl dönümü olması nedeniyle kutlanacak.
Camilerde kandil programları düzenlenecek, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla gece idrak edilecek. Müslümanların kandil vesilesiyle sevdiklerine mesaj göndererek bu manevi atmosferi paylaşmaları bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'nin bu yıl 3 Eylül Çarşamba’yı 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece idrak edileceğini yayımlamıştı.
