https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/mevlid-kandili-ne-zaman-kandil-gecesi-hangi-gun-1099033407.html
Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi hangi gün?
Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi hangi gün?
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T17:25+0300
2025-09-02T17:25+0300
2025-09-02T17:25+0300
yaşam
mevlid
mevlid-i nebi
kandil
dini bayram
dini yapı
dini inanç hürriyeti
müslüman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087010690_0:75:1441:886_1920x0_80_0_0_267f025f8f542611c26eb419da384e51.jpg
Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum yıl dönümü olması nedeniyle kutlanacak.Camilerde kandil programları düzenlenecek, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla gece idrak edilecek. Müslümanların kandil vesilesiyle sevdiklerine mesaj göndererek bu manevi atmosferi paylaşmaları bekleniyor.Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'nin bu yıl 3 Eylül Çarşamba’yı 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece idrak edileceğini yayımlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/26-mart-carsamba-ne-kandili-yarin-kandil-mi-diyanet-dini-gunler-takvimi-2025-1094850538.html
kandil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087010690_80:0:1361:961_1920x0_80_0_0_d640f45cce4bf9002f9cc8038278cce7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mevlid, mevlid-i nebi, kandil, dini bayram, dini yapı, dini inanç hürriyeti, müslüman
mevlid, mevlid-i nebi, kandil, dini bayram, dini yapı, dini inanç hürriyeti, müslüman
Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece idrak edilecek.
Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum yıl dönümü olması nedeniyle kutlanacak.
Camilerde kandil programları düzenlenecek, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla gece idrak edilecek. Müslümanların kandil vesilesiyle sevdiklerine mesaj göndererek bu manevi atmosferi paylaşmaları bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'nin bu yıl 3 Eylül Çarşamba’yı 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece idrak edileceğini yayımlamıştı.