Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum yıl dönümü olması nedeniyle kutlanacak.Camilerde kandil programları düzenlenecek, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla gece idrak edilecek. Müslümanların kandil vesilesiyle sevdiklerine mesaj göndererek bu manevi atmosferi paylaşmaları bekleniyor.Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'nin bu yıl 3 Eylül Çarşamba’yı 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece idrak edileceğini yayımlamıştı.

