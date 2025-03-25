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26 Mart Çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? Diyanet dini günler takvimi 2025
26 Mart Çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? Diyanet dini günler takvimi 2025
Sputnik Türkiye
Kandil gecelerinde Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim okuma, namaz kılma, zikir ve diğer birçok ibadetlerini yerine getiriyor. İslam alemi için birlik ve beraberlik... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T16:40+0300
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yaşam
kandil
kandil
ramazan
kadir gecesi
kadir gecesi
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İslam alemi için kandil günlerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır.Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2 Ocak’ta Regaib Kandili, 26 Ocak tarihinde Miraç Kandili ve 13 Şubat’ta ise Berat Kandili idrak edildi. 26 Mart Çarşamba günü ise Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi idrak edilecek.Bin aydan daha hayırlı olduğu birçok kaynakta ifade edilen Kadir Gecesi, müslümanların yol gösterici ve rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir.Kadir Gecesi neden önemli?Hz. Peygamber (s.a.s.) de Kadir gecesinde, inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir.Bununla birlikte Kadir gecesinin Ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ayının son on gecesinin ihyâ edilmesine özel önem vermiş ve Kadir gecesinin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2018]Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan ayının tamamında, son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır.Ramazan Bayramı tarihleri2025 Ramazan Bayramı tarihleri ne güne geliyor?Kandiller ve önemli günler listesi2025 diyanet dini günler takvimi1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi29 Mart 2025 Cumartesi Arefe30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün5 Haziran 2025 Perşembe Arefe6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı25 Aralık Perşembe Regaib Kandili
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26 mart çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? diyanet dini günler takvimi 2025, 2025 ramazan ayı başlangıcı, 2025 ramazan bayramı ne zaman, 2025 dini günler takvimi, üç aylar başlangıcı 2025, ramazan ilk oruç hangi gün, 2025 kandil tarihleri, regaib kandili 2025, 2025 ramazan ayı ilk günü, kurban bayramı 2025 tarihleri, hicri yılbaşı 2025, berat kandili 2025, 2025 ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2025 dini günler listesi, kadir gecesi 2025, 26 mart kadir gecesi mi, 26 mart kandil mi
26 mart çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? diyanet dini günler takvimi 2025, 2025 ramazan ayı başlangıcı, 2025 ramazan bayramı ne zaman, 2025 dini günler takvimi, üç aylar başlangıcı 2025, ramazan ilk oruç hangi gün, 2025 kandil tarihleri, regaib kandili 2025, 2025 ramazan ayı ilk günü, kurban bayramı 2025 tarihleri, hicri yılbaşı 2025, berat kandili 2025, 2025 ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2025 dini günler listesi, kadir gecesi 2025, 26 mart kadir gecesi mi, 26 mart kandil mi

26 Mart Çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? Diyanet dini günler takvimi 2025

16:40 25.03.2025
© AA / Samır JordamovıcRegaip Kandili
Regaip Kandili - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / Samır Jordamovıc
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Kandil gecelerinde Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim okuma, namaz kılma, zikir ve diğer birçok ibadetlerini yerine getiriyor. İslam alemi için birlik ve beraberlik günleri olarak da bilinen kandil günlerinde kalp kırmamak, kötülükten uzak durmak gerekiyor. Peki Yarın kandil mi, ne kandili?
İslam alemi için kandil günlerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2 Ocak’ta Regaib Kandili, 26 Ocak tarihinde Miraç Kandili ve 13 Şubat’ta ise Berat Kandili idrak edildi.
26 Mart Çarşamba günü ise Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi idrak edilecek.
Bin aydan daha hayırlı olduğu birçok kaynakta ifade edilen Kadir Gecesi, müslümanların yol gösterici ve rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir.

Kadir Gecesi neden önemli?

Hz. Peygamber (s.a.s.) de Kadir gecesinde, inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir.

Bununla birlikte Kadir gecesinin Ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ayının son on gecesinin ihyâ edilmesine özel önem vermiş ve Kadir gecesinin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2018]
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan ayının tamamında, son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır.

Ramazan Bayramı tarihleri

2025 Ramazan Bayramı tarihleri ne güne geliyor?
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Kandiller ve önemli günler listesi

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar
Berat Kandili: 31 Ocak 2025, Cuma
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

2025 diyanet dini günler takvimi

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili
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2025 yılı dini günler takvimi açıklandı, Ramazan ayı yaklaşıyor: İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram hangi günler?
21 Aralık 2024, 15:28
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