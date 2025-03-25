https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/26-mart-carsamba-ne-kandili-yarin-kandil-mi-diyanet-dini-gunler-takvimi-2025-1094850538.html

26 Mart Çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? Diyanet dini günler takvimi 2025

26 Mart Çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? Diyanet dini günler takvimi 2025

Sputnik Türkiye

Kandil gecelerinde Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim okuma, namaz kılma, zikir ve diğer birçok ibadetlerini yerine getiriyor. İslam alemi için birlik ve beraberlik... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T16:40+0300

2025-03-25T16:40+0300

2025-03-25T16:40+0300

yaşam

kandil

kandil

ramazan

kadir gecesi

kadir gecesi

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İslam alemi için kandil günlerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır.Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2 Ocak’ta Regaib Kandili, 26 Ocak tarihinde Miraç Kandili ve 13 Şubat’ta ise Berat Kandili idrak edildi. 26 Mart Çarşamba günü ise Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi idrak edilecek.Bin aydan daha hayırlı olduğu birçok kaynakta ifade edilen Kadir Gecesi, müslümanların yol gösterici ve rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir.Kadir Gecesi neden önemli?Hz. Peygamber (s.a.s.) de Kadir gecesinde, inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir.Bununla birlikte Kadir gecesinin Ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ayının son on gecesinin ihyâ edilmesine özel önem vermiş ve Kadir gecesinin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2018]Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan ayının tamamında, son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır.Ramazan Bayramı tarihleri2025 Ramazan Bayramı tarihleri ne güne geliyor?Kandiller ve önemli günler listesi2025 diyanet dini günler takvimi1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi29 Mart 2025 Cumartesi Arefe30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün5 Haziran 2025 Perşembe Arefe6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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