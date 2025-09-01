Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/iski-duyurdu-yarin-bir-ilcede-12-mahallede-15-saat-su-kesintisi-yasanacak-1098991551.html
İSKİ duyurdu: Yarın bir ilçede 12 mahallede 15 saat su kesintisi yaşanacak
İSKİ duyurdu: Yarın bir ilçede 12 mahallede 15 saat su kesintisi yaşanacak
Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye 11 ila 15 saat arasında su verilemeyecek. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
İSKİ, Kadıköy'deki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. Hangi mahallelere yarın su verilemeyecek?Hangi mahallelere, hangi saatler arasında su verilemeyecek?İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.
İSKİ duyurdu: Yarın bir ilçede 12 mahallede 15 saat su kesintisi yaşanacak

16:39 01.09.2025
Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye 11 ila 15 saat arasında su verilemeyecek.
İSKİ, Kadıköy'deki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. Hangi mahallelere yarın su verilemeyecek?

Hangi mahallelere, hangi saatler arasında su verilemeyecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.
Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.
