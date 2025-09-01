https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/iski-duyurdu-yarin-bir-ilcede-12-mahallede-15-saat-su-kesintisi-yasanacak-1098991551.html
İSKİ duyurdu: Yarın bir ilçede 12 mahallede 15 saat su kesintisi yaşanacak
İSKİ duyurdu: Yarın bir ilçede 12 mahallede 15 saat su kesintisi yaşanacak
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye 11 ila 15 saat arasında su verilemeyecek. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T16:39+0300
2025-09-01T16:39+0300
2025-09-01T16:39+0300
yaşam
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
i̇stanbul
kadıköy
fikirtepe
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İSKİ, Kadıköy'deki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. Hangi mahallelere yarın su verilemeyecek?Hangi mahallelere, hangi saatler arasında su verilemeyecek?İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/izmirde-32-saatlik-su-kesintisi-cesme-basinda-uzun-kuyruklari-olustu-1098955944.html
i̇stanbul
kadıköy
fikirtepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, i̇stanbul, kadıköy, fikirtepe, fenerbahçe
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, i̇stanbul, kadıköy, fikirtepe, fenerbahçe
İSKİ duyurdu: Yarın bir ilçede 12 mahallede 15 saat su kesintisi yaşanacak
Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye 11 ila 15 saat arasında su verilemeyecek.
İSKİ, Kadıköy'deki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. Hangi mahallelere yarın su verilemeyecek?
Hangi mahallelere, hangi saatler arasında su verilemeyecek?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.
Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.