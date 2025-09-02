Türkiye
Lukaşenko: Avrupa, faşizme dönüşebilecek tehdidi durdurduğumuz için teşekkür edecek
Lukaşenko: Avrupa, faşizme dönüşebilecek tehdidi durdurduğumuz için teşekkür edecek
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin’in Pekin kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki çatışmada Minsk’in... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Lukaşenko: Avrupa, faşizme dönüşebilecek tehdidi durdurduğumuz için teşekkür edecek

20:16 02.09.2025
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin’in Pekin kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki çatışmada Minsk’in Rusya’yı desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, Lukaşenko, faşizme dönüşebilecek tehdidi engelledikleri için Avrupa'nın minnettar olacağını söyledi.
Lukaşenko, Çin’in Pekin kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmesinde Ukrayna krizindeki desteğini tekrar dile getirdi.
Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde konuyu ele aldığını belirterek, “ABD Başkanı aradığında bu meseleyi görüştük. Kendisine, ‘Biz aslında tek bir ülkeyiz, esasen Rusya tek başına çatışıyor. Biz elimizden geldiğince destek oluyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bunu açıkça söylüyorum’ ifadelerini kullandım” dedi.

'Kimin haklı, kimin haksız olduğunu zaman gösterecek'

Devlet başkanı, kimin haklı olduğunun zamanla ortaya çıkacağını belirterek, “Bu bir felaket ama kimin haklı, kimin haksız olduğunu zaman gösterecek. Özellikle Avrupa’da birçok kişi bize teşekkür edecek, çünkü bu zor dönemde yeniden faşizme dönüşebilecek nazizmi durdurmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla Vladimir Vladimiroviç, biz sonuna kadar birlikte hareket edecek, kendi rolümüzü ve görevimizi yerine getireceğiz” dedi.

Lukaşenko, Putin’i Alaska’daki görüşme dolayısıyla tebrik etti

Başkan Lukaşenko, “Sizi tebrik ediyorum. Donald Trump'la birlikte Alaska’da güzel bir görüşme gerçekleştirdiniz. Size alkış tuttuk. Kim kazandı, kim kaybetti demeye gerek yok. İkiniz de çok iyi iş çıkardınız. Ukrayna konusunda karşı tarafın söyleyecek bir sözü yoktu, sadece ‘Kötü, kötü’ diye bağırıyorlardı. Onlar zaten her şeye olumsuz bakar, ama bence sonunda akıllanacak ve sizin ABD Başkanı'yla ortaya koyduğunuz girişimlere katılacaklardır” diye konuştu.
