Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/cinli-uzman-sekiz-ana-basariyi-degerlendirdi-1099034880.html
Çinli uzman sekiz ana başarıyı değerlendirdi
Çinli uzman sekiz ana başarıyı değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Çinli uzman, Nankin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Dekanı Profesör Zheng Anguang, yaptığı açıklamada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T18:56+0300
2025-09-02T18:56+0300
dünya
wang yi
tianjin
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
çin devlet başkanı şi cinping
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099006903_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_03068bd4615f1ab5bf833e714437bde0.jpg
Çinli uzman Zheng, bu yılki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin sonuçlarının büyük önem taşıdığını ifade etti. İlk olarak, örgütün gelecekteki gelişimine dair bir plan belirlendiğini söyleyen uzman, bunun üye ülkeler arasındaki daha derin ve üst düzey iş birliği için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti. Zheng, bu kapsamda önümüzdeki 10 yıl için bir kalkınma stratejisi ve altı çalışma alanında eylem planı hazırlandığını hatırlattı.İkinci olarak, birçok önemli konuda fikir birliğine varıldığını vurgulayan Çinli akademisyen, bu çerçevede ortak bir 'ŞİÖ pozisyonunun' ortaya konduğunu belirterek İkinci Dünya Savaşı zaferinin sonuçlarının korunması ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi gibi konuların bu uzlaşıya örnek teşkil ettiğini söyledi. Üçüncü olarak, somut iş birliği alanlarında ilerleme sağlandığını söyleyen Zheng, bu bağlamda dört güvenlik merkezi'nin oluşturulduğunu ve ŞİÖ Kalkınma Bankası'nın kurulmasına karar verildiğini aktardı. Uzman, söz konusu adımların ‘karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, kültürel çeşitliliğe saygı ve ortak kalkınmaya yönelik çaba’ unsurlarını içeren ‘Şanghay Ruhu’nu somut şekilde yansıttığını vurguladı. Tianjin Zirvesi’nin ŞİÖ’nün gelişiminde süreklilik açısından özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Zheng, yukarıda sayılan başarılar arasında özellikle iki noktanın altını çizdi. Birincisinin, önümüzdeki 10 yıl için hazırlanan kalkınma stratejisi olduğunu söyleyen akademisyen, bunun istikrarsız ve değişken uluslararası ortamda barışçıl ve dengeli ilişkiler için güven verici bir yol haritası sunduğunu belirtti. Zheng, ikinci olarak, zirvede alınan ‘ŞİÖ Kalkınma Bankası’ ve diğer pratik iş birliği platformlarının kurulması kararına dikkat çekerek bunun örgüt içinde iş birliği sonuçlarının hızla hayata geçirilmesi için somut yollar sunduğunu kaydetti. Uzman ayrıca, söz konusu girişimlerin üye ülkelerin kalkınma fırsatlarını ortaklaşa kullanmasına ve küresel Güney ülkelerinin bütünleşmeyle iş birliği için yeni yollar keşfetmesine imkan sağladığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rus-lider-putin-ve-kuzey-koreli-mevkidasi-kim-yarin-pekinde-ikili-gorusme-yapabilir-1099023494.html
tianjin
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099006903_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_d4296e5fe578396fabdf6aa24390d661.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
wang yi, tianjin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping
wang yi, tianjin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping

Çinli uzman sekiz ana başarıyı değerlendirdi

18:56 02.09.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Çinli uzman, Nankin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Dekanı Profesör Zheng Anguang, yaptığı açıklamada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin vurguladığı Tianjin Zirvesi’nin sekiz temel başarısını değerlendirdi.
Çinli uzman Zheng, bu yılki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin sonuçlarının büyük önem taşıdığını ifade etti.
İlk olarak, örgütün gelecekteki gelişimine dair bir plan belirlendiğini söyleyen uzman, bunun üye ülkeler arasındaki daha derin ve üst düzey iş birliği için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti. Zheng, bu kapsamda önümüzdeki 10 yıl için bir kalkınma stratejisi ve altı çalışma alanında eylem planı hazırlandığını hatırlattı.
İkinci olarak, birçok önemli konuda fikir birliğine varıldığını vurgulayan Çinli akademisyen, bu çerçevede ortak bir 'ŞİÖ pozisyonunun' ortaya konduğunu belirterek İkinci Dünya Savaşı zaferinin sonuçlarının korunması ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi gibi konuların bu uzlaşıya örnek teşkil ettiğini söyledi.
Üçüncü olarak, somut iş birliği alanlarında ilerleme sağlandığını söyleyen Zheng, bu bağlamda dört güvenlik merkezi'nin oluşturulduğunu ve ŞİÖ Kalkınma Bankası'nın kurulmasına karar verildiğini aktardı.
Uzman, söz konusu adımların ‘karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, kültürel çeşitliliğe saygı ve ortak kalkınmaya yönelik çaba’ unsurlarını içeren ‘Şanghay Ruhu’nu somut şekilde yansıttığını vurguladı.
Tianjin Zirvesi’nin ŞİÖ’nün gelişiminde süreklilik açısından özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Zheng, yukarıda sayılan başarılar arasında özellikle iki noktanın altını çizdi. Birincisinin, önümüzdeki 10 yıl için hazırlanan kalkınma stratejisi olduğunu söyleyen akademisyen, bunun istikrarsız ve değişken uluslararası ortamda barışçıl ve dengeli ilişkiler için güven verici bir yol haritası sunduğunu belirtti.
Zheng, ikinci olarak, zirvede alınan ‘ŞİÖ Kalkınma Bankası’ ve diğer pratik iş birliği platformlarının kurulması kararına dikkat çekerek bunun örgüt içinde iş birliği sonuçlarının hızla hayata geçirilmesi için somut yollar sunduğunu kaydetti.
Uzman ayrıca, söz konusu girişimlerin üye ülkelerin kalkınma fırsatlarını ortaklaşa kullanmasına ve küresel Güney ülkelerinin bütünleşmeyle iş birliği için yeni yollar keşfetmesine imkan sağladığını ifade etti.
Vladimir Putin-Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
DÜNYA
Rus lider Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim, yarın Pekin’de ikili görüşme yapabilir
13:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала