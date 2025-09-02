https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/cinli-uzman-sekiz-ana-basariyi-degerlendirdi-1099034880.html
Çinli uzman sekiz ana başarıyı değerlendirdi
Çinli uzman, Nankin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Dekanı Profesör Zheng Anguang, yaptığı açıklamada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Çinli uzman Zheng, bu yılki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin sonuçlarının büyük önem taşıdığını ifade etti. İlk olarak, örgütün gelecekteki gelişimine dair bir plan belirlendiğini söyleyen uzman, bunun üye ülkeler arasındaki daha derin ve üst düzey iş birliği için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti. Zheng, bu kapsamda önümüzdeki 10 yıl için bir kalkınma stratejisi ve altı çalışma alanında eylem planı hazırlandığını hatırlattı.İkinci olarak, birçok önemli konuda fikir birliğine varıldığını vurgulayan Çinli akademisyen, bu çerçevede ortak bir 'ŞİÖ pozisyonunun' ortaya konduğunu belirterek İkinci Dünya Savaşı zaferinin sonuçlarının korunması ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi gibi konuların bu uzlaşıya örnek teşkil ettiğini söyledi. Üçüncü olarak, somut iş birliği alanlarında ilerleme sağlandığını söyleyen Zheng, bu bağlamda dört güvenlik merkezi'nin oluşturulduğunu ve ŞİÖ Kalkınma Bankası'nın kurulmasına karar verildiğini aktardı. Uzman, söz konusu adımların ‘karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, kültürel çeşitliliğe saygı ve ortak kalkınmaya yönelik çaba’ unsurlarını içeren ‘Şanghay Ruhu’nu somut şekilde yansıttığını vurguladı. Tianjin Zirvesi’nin ŞİÖ’nün gelişiminde süreklilik açısından özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Zheng, yukarıda sayılan başarılar arasında özellikle iki noktanın altını çizdi. Birincisinin, önümüzdeki 10 yıl için hazırlanan kalkınma stratejisi olduğunu söyleyen akademisyen, bunun istikrarsız ve değişken uluslararası ortamda barışçıl ve dengeli ilişkiler için güven verici bir yol haritası sunduğunu belirtti. Zheng, ikinci olarak, zirvede alınan ‘ŞİÖ Kalkınma Bankası’ ve diğer pratik iş birliği platformlarının kurulması kararına dikkat çekerek bunun örgüt içinde iş birliği sonuçlarının hızla hayata geçirilmesi için somut yollar sunduğunu kaydetti. Uzman ayrıca, söz konusu girişimlerin üye ülkelerin kalkınma fırsatlarını ortaklaşa kullanmasına ve küresel Güney ülkelerinin bütünleşmeyle iş birliği için yeni yollar keşfetmesine imkan sağladığını ifade etti.
Çinli uzman, Nankin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Dekanı Profesör Zheng Anguang, yaptığı açıklamada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin vurguladığı Tianjin Zirvesi’nin sekiz temel başarısını değerlendirdi.
Çinli uzman Zheng, bu yılki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin sonuçlarının büyük önem taşıdığını ifade etti.
İlk olarak, örgütün gelecekteki gelişimine dair bir plan belirlendiğini söyleyen uzman, bunun üye ülkeler arasındaki daha derin ve üst düzey iş birliği için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti. Zheng, bu kapsamda önümüzdeki 10 yıl için bir kalkınma stratejisi ve altı çalışma alanında eylem planı hazırlandığını hatırlattı.
İkinci olarak, birçok önemli konuda fikir birliğine varıldığını vurgulayan Çinli akademisyen, bu çerçevede ortak bir 'ŞİÖ pozisyonunun' ortaya konduğunu belirterek İkinci Dünya Savaşı zaferinin sonuçlarının korunması ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi gibi konuların bu uzlaşıya örnek teşkil ettiğini söyledi.
Üçüncü olarak, somut iş birliği alanlarında ilerleme sağlandığını söyleyen Zheng, bu bağlamda dört güvenlik merkezi'nin oluşturulduğunu ve ŞİÖ Kalkınma Bankası'nın kurulmasına karar verildiğini aktardı.
Uzman, söz konusu adımların ‘karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, kültürel çeşitliliğe saygı ve ortak kalkınmaya yönelik çaba’ unsurlarını içeren ‘Şanghay Ruhu’nu somut şekilde yansıttığını vurguladı.
Tianjin Zirvesi’nin ŞİÖ’nün gelişiminde süreklilik açısından özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Zheng, yukarıda sayılan başarılar arasında özellikle iki noktanın altını çizdi. Birincisinin, önümüzdeki 10 yıl için hazırlanan kalkınma stratejisi olduğunu söyleyen akademisyen, bunun istikrarsız ve değişken uluslararası ortamda barışçıl ve dengeli ilişkiler için güven verici bir yol haritası sunduğunu belirtti.
Zheng, ikinci olarak, zirvede alınan ‘ŞİÖ Kalkınma Bankası’ ve diğer pratik iş birliği platformlarının kurulması kararına dikkat çekerek bunun örgüt içinde iş birliği sonuçlarının hızla hayata geçirilmesi için somut yollar sunduğunu kaydetti.
Uzman ayrıca, söz konusu girişimlerin üye ülkelerin kalkınma fırsatlarını ortaklaşa kullanmasına ve küresel Güney ülkelerinin bütünleşmeyle iş birliği için yeni yollar keşfetmesine imkan sağladığını ifade etti.