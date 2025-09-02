https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/kurtlarla-dans-filminin-yildizi-graham-greene-73-yasinda-hayatini-kaybetti-1099012388.html
'Kurtlarla Dans' filminin yıldızı Graham Greene 73 yaşında hayatını kaybetti
Oscar adayı Kanadalı aktör Graham Greene 73 yaşında hayatını kaybetti.
Oscar adayı Kanadalı aktör Graham Greene, 73 yaşında hayatını kaybetti. Greene’in menajeri Gerry Jordan'ın yaptığı açıklamada “Ödüllü ve efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene’in huzur içinde hayata veda ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerini kullandı. Oyuncunun doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği aktarıldı. Greene, 1990 yılında Kevin Costner’ın yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Kurtlarla Dans' filmindeki 'Kicking Bird' karakteriyle büyük çıkış yapmış, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanmıştı. Oyunculuk kariyerine İngiltere’de tiyatro sahnelerinde başlayan Greene, daha sonra Hollywood yapımlarında önemli roller üstlendi. “Şimşek Yürek” (1992), “Yeşil Yol” (1999), “Zor Ölüm 3” (1995), “Maverick” (1994), “Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay” (2009) ve “Wind River” (2017) filmleriyle tanındı. 2004 yılında Kanada Film ve Televizyon Akademisi tarafından Earle Grey Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılan Greene, 2016’da ülkenin en yüksek sivil nişanlarından biri olan 'Kanada Şeref Madalyası'na (Order of Canada) layık görüldü.
Oscar adayı Kanadalı aktör Graham Greene, 73 yaşında hayatını kaybetti. Greene’in menajeri Gerry Jordan'ın yaptığı açıklamada “Ödüllü ve efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene’in huzur içinde hayata veda ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerini kullandı. Oyuncunun doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Greene, 1990 yılında Kevin Costner’ın yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Kurtlarla Dans' filmindeki 'Kicking Bird' karakteriyle büyük çıkış yapmış, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanmıştı.
Oyunculuk kariyerine İngiltere’de tiyatro sahnelerinde başlayan Greene, daha sonra Hollywood yapımlarında önemli roller üstlendi. “Şimşek Yürek” (1992), “Yeşil Yol” (1999), “Zor Ölüm 3” (1995), “Maverick” (1994), “Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay” (2009) ve “Wind River” (2017) filmleriyle tanındı.
2004 yılında Kanada Film ve Televizyon Akademisi tarafından Earle Grey Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılan Greene, 2016’da ülkenin en yüksek sivil nişanlarından biri olan 'Kanada Şeref Madalyası'na (Order of Canada) layık görüldü.