Kolombiya'dan ABD'ye Venezüella uyarısı: Saldırı olursa Suriye ve Irak'ta gördükleriniz bölgenin gerçeği olur

"Eğer Venezüella'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördüklerimiz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir. Kitle katilleri, açgözlülükle hareket ederek topraklara el koyacak ve devletler toplumsal barışın araçları olarak zayıflayacaktır.

Bu nedenle, Bolivar’ın (Simon Bolivar) büyük vatanında ulusal egemenlikten başka bir şey olamaz. Ne Panama’da ne Ekvador’da ne Kolombiya’da ne de Venezüella’da yabancılara boyun eğme durumu olmalıdır."