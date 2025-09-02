https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/kolombiyadan-abdye-venezuella-uyarisi-saldiri-olursa-suriye-ve-irakta-gordukleriniz-bolgenin-1099014347.html
Kolombiya'dan ABD'ye Venezüella uyarısı: Saldırı olursa Suriye ve Irak'ta gördükleriniz bölgenin gerçeği olur
Kolombiya'dan ABD'ye Venezüella uyarısı: Saldırı olursa Suriye ve Irak'ta gördükleriniz bölgenin gerçeği olur
Sputnik Türkiye
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezüella açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T12:15+0300
2025-09-02T12:15+0300
2025-09-02T12:15+0300
dünya
gustavo petro
donald trump
simon bolivar
venezüella
suriye
irak
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099014812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_766c08fe10892b6f7b9c92448f7bd80c.jpg
Kolombiya Devlet Başkanı Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Venezüella'ya olası askeri müdahalesinin bölgeyi Irak ve Suriye benzeri bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.Gustavo Petro, şunları kaydetti:Uyuşturucuyla mücadelenin insanlık sorunu olduğunu vurgulayan Petro, bunun eşitlik ve diyalog temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.Petro, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada da ABD'nin Venezüella'ya yönelik olası işgalinin bölgeyi "Suriye'ye dönüştürebileceği" uyarısında bulunmuştu.ABD ile Venezüella arasındaki gerginlik tırmanıyorABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezüella açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.Maduro hükümeti, ülke kıyılarına ve Kolombiya sınırına asker sevk ederken, halkı da sivil milislere katılmaya çağırdı.Maduro, “Bu en yüksek düzeydeki askeri baskı karşısında, Venezüella’nın savunması için en üst düzeyde hazırlık ilan ettik. ABD kuvvetleri Venezüella’ya saldırırsa silahlı bir cumhuriyet ilan ederim” dedi.Venezüella lideri, ABD’nin konuşlandırmasını 'abartılı, haksız, gayri meşru, tamamen suçlu, kanlı ve ahlaka aykırı bir tehdit' olarak nitelendirdi.Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezüella'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/maduro-abd-kuvvetleri-venezuellaya-saldirirsa-silahli-bir-cumhuriyet-ilan-ederim-1098998304.html
venezüella
suriye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099014812_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_0fcb4139683821c15a98b1365279fcc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gustavo petro, donald trump, simon bolivar, venezüella, suriye, irak, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
gustavo petro, donald trump, simon bolivar, venezüella, suriye, irak, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
Kolombiya'dan ABD'ye Venezüella uyarısı: Saldırı olursa Suriye ve Irak'ta gördükleriniz bölgenin gerçeği olur
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezüella açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Eğer Venezüella'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördükleriniz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir" ifadelerini kullandı.
Kolombiya Devlet Başkanı Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Venezüella'ya olası askeri müdahalesinin bölgeyi Irak ve Suriye benzeri bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.
Gustavo Petro, şunları kaydetti:
"Eğer Venezüella'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördüklerimiz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir. Kitle katilleri, açgözlülükle hareket ederek topraklara el koyacak ve devletler toplumsal barışın araçları olarak zayıflayacaktır.
Bu nedenle, Bolivar’ın (Simon Bolivar) büyük vatanında ulusal egemenlikten başka bir şey olamaz. Ne Panama’da ne Ekvador’da ne Kolombiya’da ne de Venezüella’da yabancılara boyun eğme durumu olmalıdır."
Uyuşturucuyla mücadelenin insanlık sorunu olduğunu vurgulayan Petro, bunun eşitlik ve diyalog temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.
Petro, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada da ABD'nin Venezüella'ya yönelik olası işgalinin bölgeyi "Suriye'ye dönüştürebileceği" uyarısında bulunmuştu.
ABD ile Venezüella arasındaki gerginlik tırmanıyor
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.
Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezüella açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.
Maduro hükümeti, ülke kıyılarına ve Kolombiya sınırına asker sevk ederken, halkı da sivil milislere katılmaya çağırdı.
Maduro, “Bu en yüksek düzeydeki askeri baskı karşısında, Venezüella’nın savunması için en üst düzeyde hazırlık ilan ettik. ABD kuvvetleri Venezüella’ya saldırırsa silahlı bir cumhuriyet ilan ederim” dedi.
Venezüella lideri, ABD’nin konuşlandırmasını 'abartılı, haksız, gayri meşru, tamamen suçlu, kanlı ve ahlaka aykırı bir tehdit' olarak nitelendirdi.
Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezüella'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.