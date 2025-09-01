Maduro: ABD kuvvetleri Venezüella’ya saldırırsa silahlı bir cumhuriyet ilan ederim

Türkiye
dünya
abd
venezuela
silahlı saldırı
silahlı kavga
silahlı saldırgan
silahlı şiddet
savaş
savaş gemisi
ABD, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan tehditlere karşı Venezüella açıklarındaki deniz gücünü artırdı.Beyaz Saray yönetimi, bölgeye konuşlandırılan binlerce askeri personelin kara harekatına katılacağına dair bir sinyal vermedi. Ancak Maduro hükümeti, ülke kıyılarına ve Kolombiya sınırına asker sevk ederken, halkı da sivil milislere katılmaya çağırdı.Maduro, “Bu en yüksek düzeydeki askeri baskı karşısında, Venezüella’nın savunması için en üst düzeyde hazırlık ilan ettik. ABD kuvvetleri Venezüella’ya saldırırsa silahlı bir cumhuriyet ilan ederim” dedi. Venezüella lideri, ABD’nin konuşlandırmasını 'abartılı, haksız, gayri meşru, tamamen suçlu, kanlı ve ahlaka aykırı bir tehdit' olarak nitelendirdi.
venezuela
22:41 01.09.2025
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Karayipler’e konuşlandırdığı kuvvetlerin ülkesine saldırması durumunda 'anayasaya uygun şekilde silahlı bir cumhuriyet ilan edeceğini' söyledi.
ABD, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan tehditlere karşı Venezüella açıklarındaki deniz gücünü artırdı.
Beyaz Saray yönetimi, bölgeye konuşlandırılan binlerce askeri personelin kara harekatına katılacağına dair bir sinyal vermedi. Ancak Maduro hükümeti, ülke kıyılarına ve Kolombiya sınırına asker sevk ederken, halkı da sivil milislere katılmaya çağırdı.
Maduro, “Bu en yüksek düzeydeki askeri baskı karşısında, Venezüella’nın savunması için en üst düzeyde hazırlık ilan ettik. ABD kuvvetleri Venezüella’ya saldırırsa silahlı bir cumhuriyet ilan ederim” dedi.
Venezüella lideri, ABD’nin konuşlandırmasını 'abartılı, haksız, gayri meşru, tamamen suçlu, kanlı ve ahlaka aykırı bir tehdit' olarak nitelendirdi.
ABD Savaş Gemisi USS Monterey - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
DÜNYA
ABD savaş gemilerini Karayipler'e gönderdi: Venezüella Ordusu harekete geçti
29 Ağustos, 00:51
