Maduro: ABD kuvvetleri Venezüella’ya saldırırsa silahlı bir cumhuriyet ilan ederim

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Karayipler’e konuşlandırdığı kuvvetlerin ülkesine... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan tehditlere karşı Venezüella açıklarındaki deniz gücünü artırdı.Beyaz Saray yönetimi, bölgeye konuşlandırılan binlerce askeri personelin kara harekatına katılacağına dair bir sinyal vermedi. Ancak Maduro hükümeti, ülke kıyılarına ve Kolombiya sınırına asker sevk ederken, halkı da sivil milislere katılmaya çağırdı.Maduro, “Bu en yüksek düzeydeki askeri baskı karşısında, Venezüella’nın savunması için en üst düzeyde hazırlık ilan ettik. ABD kuvvetleri Venezüella’ya saldırırsa silahlı bir cumhuriyet ilan ederim” dedi. Venezüella lideri, ABD’nin konuşlandırmasını 'abartılı, haksız, gayri meşru, tamamen suçlu, kanlı ve ahlaka aykırı bir tehdit' olarak nitelendirdi.

