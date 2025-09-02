https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-200-bin-liralik-soru-kibariye-ve-gullu-siklari-yarismaciyi-da-1099008750.html

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin liralık soru: Kibariye ve Güllü şıkları yarışmacıyı da şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin liralık soru: Kibariye ve Güllü şıkları yarışmacıyı da şaşırttı

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Norveç'in Oslo kentinden sonraki en büyük şehri soruldu. Bergen kenti ile aynı sesteş Türk bir şarkıcı olması sebebiyle... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T10:24+0300

2025-09-02T10:24+0300

2025-09-02T10:24+0300

yaşam

kibariye

güllü

kim milyoner olmak i̇ster

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097799135_179:0:1847:938_1920x0_80_0_0_c43bc442890484b7857ef1f90a4c9204.jpg

Oktay Kaynarca'nın sunucu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde sorulan Norveç sorusunun şıkları şaşırttı.Kim Milyoner Olmak İster'de 'Bergen' sorusu23 yaşındaki Tuğçe Kurt isimli yarışmacı 200 bin TL'lık soruya kadar geldi ve soruyu açtırdı. “Norveç’in, başkent Oslo’dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?” sorusunun şıkları şöyleydi:A) GüllüB) KibariyeC) BergenD) DilberayNorveç'in en büyük ikinci şehri: BergenYarışmacı şıklarda Kibariye ve Güllü isimlerini görünce ilk anda şaşırdı. Doğru yanıtı bilmeyen yarışmacı Kurt, diğer şıkların olamayacağını düşünerek soruya Bergen yanıtını verdi ve 200 bin liralık ödülün sahibi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/elenen-yarismaci-programa-damga-vurdu-ruyamda-gordugum-gibi-oldu-1098905707.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kim milyoner olmak i̇ster yarışması norveç başkenti sorusu, kim milyoner olmak i̇ster yarışması, kim milyoner yarışması kibariye şık