Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin liralık soru: Kibariye ve Güllü şıkları yarışmacıyı da şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Norveç'in Oslo kentinden sonraki en büyük şehri soruldu. Bergen kenti ile aynı sesteş Türk bir şarkıcı olması sebebiyle Kibariye ve Dilberay şıkları da soru seçenekleri arasına kondu. Şıklar hem yarışmacıyı hem izleyenleri şaşırttı.
Oktay Kaynarca'nın sunucu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde sorulan Norveç sorusunun şıkları şaşırttı.
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Bergen' sorusu
23 yaşındaki Tuğçe Kurt isimli yarışmacı 200 bin TL'lık soruya kadar geldi ve soruyu açtırdı. “Norveç’in, başkent Oslo’dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?” sorusunun şıkları şöyleydi:
A) Güllü
B) Kibariye
C) Bergen
D) Dilberay
Norveç'in en büyük ikinci şehri: Bergen
Yarışmacı şıklarda Kibariye ve Güllü isimlerini görünce ilk anda şaşırdı. Doğru yanıtı bilmeyen yarışmacı Kurt, diğer şıkların olamayacağını düşünerek soruya Bergen yanıtını verdi ve 200 bin liralık ödülün sahibi oldu.