Elenen yarışmacı programa damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, seyirci jokerini kullandıktan sonra elendi. “Rüyamda gördüğüm gibi... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

ATV’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yine izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda, dikkat çeken performanslar yaşandı.Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek altıncı soruya kadar geldi. 50 bin TL’lik baraj sorusunda ise seyirci jokerine başvurdu. Soruda, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa/ Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan ünlü şiirinin adı soruldu.Seyircilerin yüzde 55’i “A- Hüzün Seddi” seçeneğini işaretledi. Ancak doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” çıktı. Seyirciyi dinleyip yanlış cevap veren yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.Elenen Cemal Arda Ermutlu, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek veda etti. Yarışmacı, 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

2025

