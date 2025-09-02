https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/kallas-iran-nukleer-programina-diplomatik-cozum-hala-mumkun-1098999390.html

Kallas: İran nükleer programına diplomatik çözüm hala mümkün

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, İran nükleer sorununun hala diplomatik yollarla çözülebileceğini ifade etti. 02.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096406304_0:13:1178:676_1920x0_80_0_0_d8de05b196f9640802c3edbdf609835b.png

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran nükleer sorununun hala diplomatik yollarla çözülebileceğini ve Avrupa Birliği'nin bu sürece katılmaya hazır olduğunu söyledi.Kallas, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İran'ın şeffaflığı sağlaması ve IAEA ile tam iş birliği yapması hayati önem taşıyor. İran nükleer sorununu çözmek için diplomasi penceresi hâlâ açık ve AB bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır. Bugün Rafael Grossi ile görüştüm ve çalışmalarına tam desteğimi yineledim" dedi.İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Örgütü (AEOI) Başkanı Muhammed Eslami, İran Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bir sonraki üçüncü tur görüşmelerini yapmayı planladıklarını, ancak Grossi'nin Tahran'ın ajansla işbirliğinin yeniden başlamasının önündeki 'ana sorun' olmaya devam ettiğini söylemişti.Grossi, 26 Ağustos'ta ilk grup müfettişlerinin İran'a döndüğünü ve çalışmalara başlamaya hazırlandığını söylemişti. Grossi, IAEA'nın İran İslam Cumhuriyeti'ndeki çalışmalarına yeniden başlaması için hangi pratik adımların atılması gerektiği konusunda görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine eklemişti.Grossi, IAEA müfettişlerinin İran'a döneceğini duyurmadan birkaç gün önce, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya'nın şu anda Buşehr Nükleer Santrali'nde yakıtı yenilemeye hazırlandığını ve bu sürecin uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti. Aynı zamanda, IAEA'nın vurulan İran nükleer tesislerini ziyaret etme olasılığından bahsederken, bu tür ziyaretlerin güvenli olmadığına dikkat çekmişti.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2 Temmuz'da IAEA ile iş birliğini askıya alan bir yasayı yürürlüğe koyan bir kararname yayınlamıştı. Bunun ardından kurumun müfettişleri ülkeden sınır dışı edildi. Arakçi, ülkenin IAEA ile iş birliğini askıya alma kararına rağmen iş birliği yolunun kapalı olmadığını söylemişti.İran, nükleer tesislerinin ve nükleer bilim insanlarının güvenliğini sağlamayı, iş birliğini yeniden tesis etmenin bir koşulu olarak öne sürmüştü. İş birliğinin askıya alınması, İran'ın ABD ve İsrail'in Fordow, İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları sırasında harekete geçmeyen IAEA ve Grossi'yi eleştirmesinden kaynaklanıyor.

