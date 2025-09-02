Türkiye
İstanbul'da yeni taksi dönemi: 24 plaka alıcı buldu
İstanbul'da yeni taksi dönemi: 24 plaka alıcı buldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" için açtığı ikinci etap ihalede 150 plakadan 24'ünü sattı. Plaka fiyatları 4,7 milyon... 02.09.2025
İBB, “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” projesi kapsamında ikinci etap ihalesini gerçekleştirdi. Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan ihalede 150 plaka için başvurular alındı. 30 istekliden 27’sinin kapalı teklif sunduğu ihalede, 24 plaka 4 milyon 700 bin TL ile 5 milyon 60 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı.29 yıllık kullanım hakkı verilecekYeni taksiler, mevcut taksilerden farklı olarak yalnızca uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Plaka kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Ayrıca, bu taksiler özel tasarımları sayesinde mevcut taksilerden ayırt edilebilecek.
14:35 02.09.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” için açtığı ikinci etap ihalede 150 plakadan 24’ünü sattı. Plaka fiyatları 4,7 milyon ile 5,06 milyon TL arasında değişti. 29 yıllığına ruhsat verilen yeni taksiler, yalnızca uygulamalar üzerinden yolcu alacak ve özel tasarımlarıyla hizmet verecek.
İBB, “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” projesi kapsamında ikinci etap ihalesini gerçekleştirdi. Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan ihalede 150 plaka için başvurular alındı.
30 istekliden 27’sinin kapalı teklif sunduğu ihalede, 24 plaka 4 milyon 700 bin TL ile 5 milyon 60 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı.

29 yıllık kullanım hakkı verilecek

Yeni taksiler, mevcut taksilerden farklı olarak yalnızca uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Plaka kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak.
Ayrıca, bu taksiler özel tasarımları sayesinde mevcut taksilerden ayırt edilebilecek.
