İstanbul'da yeni taksi dönemi: 24 plaka alıcı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” için açtığı ikinci etap ihalede 150 plakadan 24’ünü sattı. Plaka fiyatları 4,7 milyon... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

İBB, “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” projesi kapsamında ikinci etap ihalesini gerçekleştirdi. Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan ihalede 150 plaka için başvurular alındı. 30 istekliden 27’sinin kapalı teklif sunduğu ihalede, 24 plaka 4 milyon 700 bin TL ile 5 milyon 60 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı.29 yıllık kullanım hakkı verilecekYeni taksiler, mevcut taksilerden farklı olarak yalnızca uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Plaka kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Ayrıca, bu taksiler özel tasarımları sayesinde mevcut taksilerden ayırt edilebilecek.

