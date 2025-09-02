https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/istanbul-valisi-acikladi-46-yeni-okul-geliyor-1099013138.html

İstanbul Valisi açıkladı: 46 yeni okul geliyor

İstanbul Valisi açıkladı: 46 yeni okul geliyor

İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılına 46 yeni okul eklendi. Vali Davut Gül, on binlerce öğrencinin modern ve güvenli okullarda eğitim alacağını açıkladı... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına 46 yeni okul ile başlayacak. Açıklamayı yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.Depreme dayanıklı okul projesiVali Gül, İstanbul’daki tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini vurguladı:“2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan 1530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan 1336’sının riskli olduğu tespit edildi. 359’u yıkılıp yeniden yapıldı, 816’sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor. Yeniden yapılması gerekenler yapıldı, güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. İstanbul’daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi” dedi.39 ilçede 150 yeni okulun inşası sürüyorİstanbul’un eğitim altyapısını güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Vali Gül, şu bilgileri paylaştı:“Şu anda İstanbul’umuzun 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 150 okulumuzun inşası devam ediyor.”İstanbul’daki okulların deprem raporu

