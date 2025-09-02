Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/istanbul-valisi-acikladi-46-yeni-okul-geliyor-1099013138.html
İstanbul Valisi açıkladı: 46 yeni okul geliyor
İstanbul Valisi açıkladı: 46 yeni okul geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılına 46 yeni okul eklendi. Vali Davut Gül, on binlerce öğrencinin modern ve güvenli okullarda eğitim alacağını açıkladı... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T11:52+0300
2025-09-02T11:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul
okul
i̇stanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5d1bdec00749cf4daa846853bb1216fe.jpg
İstanbul’da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına 46 yeni okul ile başlayacak. Açıklamayı yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.Depreme dayanıklı okul projesiVali Gül, İstanbul’daki tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini vurguladı:“2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan 1530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan 1336’sının riskli olduğu tespit edildi. 359’u yıkılıp yeniden yapıldı, 816’sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor. Yeniden yapılması gerekenler yapıldı, güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. İstanbul’daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi” dedi.39 ilçede 150 yeni okulun inşası sürüyorİstanbul’un eğitim altyapısını güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Vali Gül, şu bilgileri paylaştı:“Şu anda İstanbul’umuzun 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 150 okulumuzun inşası devam ediyor.”İstanbul’daki okulların deprem raporu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bakan-yumakli-2-ildeki-orman-yanginin-kontrol-altina-alindigini-acikladi-2-noktada-alevlerle-1099010687.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_17cdf2f3582c6bd4284d256f927fa08b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, okul, i̇stanbul valiliği
i̇stanbul, okul, i̇stanbul valiliği

İstanbul Valisi açıkladı: 46 yeni okul geliyor

11:52 02.09.2025
© AAİstanbul okul
İstanbul okul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılına 46 yeni okul eklendi. Vali Davut Gül, on binlerce öğrencinin modern ve güvenli okullarda eğitim alacağını açıkladı. Depreme dayanıklılık çalışmaları kapsamında 1999 öncesi yapılan 1530 okulun tamamı incelendi; riskli olanlar yeniden yapıldı veya güçlendirildi.
İstanbul’da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına 46 yeni okul ile başlayacak. Açıklamayı yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Depreme dayanıklı okul projesi

Vali Gül, İstanbul’daki tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini vurguladı:
“2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan 1530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan 1336’sının riskli olduğu tespit edildi. 359’u yıkılıp yeniden yapıldı, 816’sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor. Yeniden yapılması gerekenler yapıldı, güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. İstanbul’daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi” dedi.

39 ilçede 150 yeni okulun inşası sürüyor

İstanbul’un eğitim altyapısını güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Vali Gül, şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda İstanbul’umuzun 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 150 okulumuzun inşası devam ediyor.”

İstanbul’daki okulların deprem raporu

1530 okul depreme dayanıklılık için incelendi.
1336 okul riskli bulundu, 359’u yıkılıp yeniden yapıldı.
816 okul güçlendirme çalışmalarıyla dayanıklı hale getirildi.
23 ilçede inşa edilen 34 okul tamamen yeni yapıldı.
12 okul güçlendirildi; bunların 17’si ilkokul, 8’i ortaokul, 16’sı lise, 3’ü anaokulu, 2’si halk eğitim merkezi.
39 ilçede 150 yeni okulun yapımı sürüyor.
Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı, 2 ildeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı: 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor
11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала