İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önündeki motosikletli 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önündeki motosikletli 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulundukları belirtilen motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önündeki motosikletli 2 kişi gözaltına alındı
02:28 02.09.2025 (güncellendi: 02:29 02.09.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulundukları belirtilen motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi? Savcı ne zaman gelir?" gibi sorular soran 2 kişi gözaltına alındı.
Görevli polislere sordukları sorular sonrası bölgeden uzaklaşan şüphelilerin 15 dakika sonra adresin önünden tekrar geçmeleri üzerine polis memurları zanlıları gözaltına aldı.
Şüphelilerden 22 yaşındaki T.Ç'nin 2 suç kaydı, M.E.K'nin de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi.
Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.