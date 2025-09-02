https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-akin-gurlekin-evinin-onundeki-motosikletli-2-kisi-gozaltina-alindi-1099000819.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önündeki motosikletli 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önündeki motosikletli 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulundukları belirtilen motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi? Savcı ne zaman gelir?" gibi sorular soran 2 kişi gözaltına alındı.Görevli polislere sordukları sorular sonrası bölgeden uzaklaşan şüphelilerin 15 dakika sonra adresin önünden tekrar geçmeleri üzerine polis memurları zanlıları gözaltına aldı.Şüphelilerden 22 yaşındaki T.Ç'nin 2 suç kaydı, M.E.K'nin de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi.Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

