Adalet Bakanı Tunç: Af anlamına gelebilecek bir çalışma söz konusu değil
Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, 'af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığını'... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel af olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil" yanıtını verdi.
İnfaz sistemine ilişkin düzenleme yapılması adına taleplerin gündeme geldiğini anımsatan Tunç, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Adalet Bakanı, 11. Yargı Paketi'nde hangi düzenlemelerin yer alacağına' dair soruya ise şu yanıtı verdi:
Pakette yer almasını istediğimiz, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar... Bunlarla ilgili yaptırımların artırılması gerekiyordu. Özellikle kurusıkı da dahil. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, üzücü olaylara neden olan hususlar oluyor. Orada da bu eylemi cezalandıran bir maddenin ceza kanunumuzda yer alması lazım. Yaralama, ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza alıyor. Bu fiillerin, ölüm ve yaralama olmamışsa da müstakil suç olmasını yapan bir düzenleme. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan, trafikte yol kesme gibi buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler var.
Bunlardan biri bilişim suçlarıyla ilgili. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı, bunun önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması, güçlendirilmesi lazım. Bunla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular.
Bunla ilgili 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik, grubumuzda bu çalışma. Meclis ekimde açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek.
Yaş arttıkça ceza indirimi azalacak
Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklar konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, evrensel hukukta 12 yaş altı çocukların cezalandırılmamasının yer aldığını hatırlattı. Mevcut düzenlemelerde 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi yapıldığını anımsatan Tunç, "Yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme diyebiliriz" dedi.
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yolsuzluk yargılamalarının TRT'den canlı yayınlanmasına" yönelik soru üzerine Tunç, "Böyle bir düşünce Meclis'te de hakim olursa, milletvekilleri bunu gerçekleştirirse canlı yayınlanabilir ama şu anki mevzuatımıza göre bu mümkün değil"
'Özgür Özel'e yazılı olarak cevabını vereceğiz'
Bakan Tunç'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaletle ilgili TBMM'ye sunduğu soru önergesi hatırlatıldı. Bunu üzerine Tunç şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in sorduğu 7 soruya 15 günü beklemeye gerek yok. 'Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi var' şeklinde bir eleştiride bulunuyor. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok. Türkiye'de tek bir hukuk sistemi var, Anayasa'mız var, kanunlarımız var ve Anayasa, kanunlar ve vicdanına göre karar verecek yargı mensuplarız var."
Özel'in, "yürütülen soruşturmalarda bazı avukatlar bakımından soruşturma izni verildiği, bazıları hakkında verilmediği" iddiasının sorulduğu Tunç, "Kimin hakkında soruşturma izni istenmişse, Adalet Bakanlığı yetkisini kullanarak onun hakkında soruşturma izni verebilir, durum bundan ibaret" yanıtını verdi.
Bir gazetecinin "Özel'in yönelttiği sorulara yazılı cevap verecek misiniz?" sorusunu Tunç, "Yazılı olarak cevabını vereceğiz" şeklinde cevap verdi.
Belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili soru üzerine Tunç, AK Parti'li belediyelere yönelik de soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğunu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların öne çıkarılarak, tüm yargı teşkilatını yıpratan bir durumun ortaya çıkarıldığını söyledi.
'Gerek basın mensupları gerek siyasetçilerin, yargıya güveni sarsacak söylemlerden kaçınmaları gerekir'
Yargının önünde 11 milyonu aşkın derdest dosya bulunduğunu aktaran Tunç, "Burada yargıyla, adalet teşkilatıyla ilgili konuşmalar yaparken genelleme yapmaktan kaçınmak gerekir. Adalet mülkün, devletin temelidir. Adalete güven, devlete güvendir. Gerek basın mensupları gerek siyasetçilerin, yargıya güveni sarsacak söylemlerden kaçınmaları gerekir" dedi.
Tunç, gündemde yer alan Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yaşanan cinayete ilişkin soruya verdiği yanıtta ise soruşturmanın, bir ihmal bulunup bulunmadığına dair araştırmaların devam ettiğini kaydetti.