İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da: İlk açıklamasını yaptı

İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da: İlk açıklamasını yaptı

Galatasaray'ın Manchester City'den kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı İlkay Gündoğan'a İstanbul'a iniş yaptı. 02.09.2025

Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu özel uçakla İstanbul’a getirdi.Yıldız futbolcuyu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kulüp yetkilileri ve çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.İlkay Gündoğan’ın ilk sözleri: Galatasaray ailesinin parçası olacağız”İstanbul’a inişinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gündoğan, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti:Transfer süreci hakkında da konuşan deneyimli yıldız, Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başladığını, başka teklifleri kabul etmediğini ve sonunda sarı-kırmızılı formayı giymenin gururunu yaşadığını vurguladı.Okan Buruk ile görüştüTransfer öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştüğünü belirten İlkay Gündoğan, bu görüşmenin ardından sürecin hızlandığını söyledi, “İki gün önce konuşmuştuk, her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum.” dedi.Taraftarlara üçlü çektirdiHavalimanında Galatasaray taraftarlarına üçlü çektiren yıldız orta saha, kendisi için hazırlanan özel araçla alandan ayrıldı. Gündoğan, en kısa zamanda takıma katılarak formayı giyeceğini ve Süper Lig’de mücadele etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

