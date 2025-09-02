https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/besiktas-keny-arroyonun-ayriligini-acikladi-1099027317.html

Beşiktaş Keny Arroyo'nun ayrılığını açıkladı

Beşiktaş Keny Arroyo'nun ayrılığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun Brezilya'ya transfer olduğunu duyurdu. 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T16:19+0300

2025-09-02T16:19+0300

2025-09-02T16:28+0300

spor

beşiktaş

transfer

trendyol süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099027573_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_56a9b1fbb38b3e0562572e91109ac80c.jpg

Avrupa'ya veda eden Süper Lig'e de iyi başlayamayan Beşiktaş, Keny Arroyo'nun Brezilya'ya transfer olduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.19 yaşındaki Arroyo yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.Arroyo, geçtiğimiz şubat ayında siyah beyazlılara imza atmıştı. Arroyo geçen sezon Süper Lig'de 228 dakika kupada ise 45 dakika süre almıştı.Bu sezon ise sadece 76 dakika oynamıştı. Büyük umutlarla genç yetenek olarak transfer edilen Arroyo, toplamda 349 dakika siyah beyazlı formayı giydi.Neden kadro dışı kaldı?Arroyo, Solskjaer döneminde kadro dışı kalmış adından Sergen Yalçın'ın gelmesiyle de affedilmemişti.Solskjaer, takımdan ayrılmadan önce son maçında futbolcu için şu ifadeleri kullanmıştı:"Keny'nin kadroda olmaması disiplin açısından alınmış bir karardır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/galatasaray-ilkay-gundogan-transferini-tamamladi-1098996706.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

keny arroyo, beşiktaş keny arroyo'nun ayrılığını açıkladı, beşiktaş keny arroyo