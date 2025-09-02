https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/galatasarayda-cifte-transfer-operasyonu-bir-yildiz-bugun-istanbula-geliyor-1099002756.html

Galatasaray’da çifte transfer operasyonu: Bir yıldız bugün İstanbul’a geliyor

Galatasaray’da çifte transfer operasyonu: Bir yıldız bugün İstanbul’a geliyor

Sputnik Türkiye

Transferde umduğunu bulan Galatasaray'da iki isim daha gündemde. Çifte hamle yapan Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Avrupa yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T07:19+0300

2025-09-02T07:19+0300

2025-09-02T07:19+0300

spor

i̇lkay gündoğan

hakan çalhanoğlu

galatasaray

inter

manchester

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ced74fe5ff60fa0d99d331f06c16de67.jpg

Yaz transfer döneminde Osimhen ve Sane ile kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Bugün İstanbul'a gelecek34 yaşındaki tecrübeli orta sahanın yıllık yaklaşık 4,5-5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Man. City'de 54 maça çıkan İlkay, 5 gol - 8 asistlik performans sergilemişti. Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.Hakan tamam, Inter ile pazarlık devamGalatasaray, orta saha için görüştüğü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun bonservisi için Inter ile pazarlıklarını sürdürüyor.Ancak İtalyan kulübü, transfer döneminin bitmesine saatler kala Hakan’ın ayrılığına sıcak bakmıyor. Milli futbolcu da Galatasaray’a, rakam konuşmadan gelmek istediğini iletti.31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 maça çıkıp 11 gol ve 8 asist üretti. Hakan Çalhanoğlu'nun piaysa değeri 30 milyon euro.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/brezilyali-kaleci-ederson-fenerbahce-icin-istanbulda-1099000707.html

manchester

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lkay gündoğan, hakan çalhanoğlu, galatasaray, inter, manchester, i̇stanbul