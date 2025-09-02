https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/galatasarayda-cifte-transfer-operasyonu-bir-yildiz-bugun-istanbula-geliyor-1099002756.html
Galatasaray’da çifte transfer operasyonu: Bir yıldız bugün İstanbul’a geliyor
02.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ced74fe5ff60fa0d99d331f06c16de67.jpg
Yaz transfer döneminde Osimhen ve Sane ile kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Bugün İstanbul'a gelecek34 yaşındaki tecrübeli orta sahanın yıllık yaklaşık 4,5-5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Man. City'de 54 maça çıkan İlkay, 5 gol - 8 asistlik performans sergilemişti. Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.Hakan tamam, Inter ile pazarlık devamGalatasaray, orta saha için görüştüğü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun bonservisi için Inter ile pazarlıklarını sürdürüyor.Ancak İtalyan kulübü, transfer döneminin bitmesine saatler kala Hakan’ın ayrılığına sıcak bakmıyor. Milli futbolcu da Galatasaray’a, rakam konuşmadan gelmek istediğini iletti.31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 maça çıkıp 11 gol ve 8 asist üretti. Hakan Çalhanoğlu'nun piaysa değeri 30 milyon euro.
2025
