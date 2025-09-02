Türkiye
Galatasaray’da çifte transfer operasyonu: Bir yıldız bugün İstanbul’a geliyor
Transferde umduğunu bulan Galatasaray'da iki isim daha gündemde. Çifte hamle yapan Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Avrupa yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Yaz transfer döneminde Osimhen ve Sane ile kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Bugün İstanbul'a gelecek34 yaşındaki tecrübeli orta sahanın yıllık yaklaşık 4,5-5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Man. City'de 54 maça çıkan İlkay, 5 gol - 8 asistlik performans sergilemişti. Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.Hakan tamam, Inter ile pazarlık devamGalatasaray, orta saha için görüştüğü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun bonservisi için Inter ile pazarlıklarını sürdürüyor.Ancak İtalyan kulübü, transfer döneminin bitmesine saatler kala Hakan’ın ayrılığına sıcak bakmıyor. Milli futbolcu da Galatasaray’a, rakam konuşmadan gelmek istediğini iletti.31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 maça çıkıp 11 gol ve 8 asist üretti. Hakan Çalhanoğlu'nun piaysa değeri 30 milyon euro.
07:19 02.09.2025
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu
© AA / Halil Sağırkaya
Transferde umduğunu bulan Galatasaray'da iki isim daha gündemde. Çifte hamle yapan Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Avrupa yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu konuşuluyor. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde Osimhen ve Sane ile kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, bir transferi daha bitirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.
Bugün İstanbul'a gelecek

34 yaşındaki tecrübeli orta sahanın yıllık yaklaşık 4,5-5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Man. City'de 54 maça çıkan İlkay, 5 gol - 8 asistlik performans sergilemişti. Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Hakan tamam, Inter ile pazarlık devam

Galatasaray, orta saha için görüştüğü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun bonservisi için Inter ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Ancak İtalyan kulübü, transfer döneminin bitmesine saatler kala Hakan’ın ayrılığına sıcak bakmıyor. Milli futbolcu da Galatasaray’a, rakam konuşmadan gelmek istediğini iletti.
31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 maça çıkıp 11 gol ve 8 asist üretti. Hakan Çalhanoğlu'nun piaysa değeri 30 milyon euro.
