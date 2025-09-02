Türkiye
İki kardeş evlerinde öldürülmüştü: Geriye kalan videodaki sözleri hüzünlendirdi
İki kardeş evlerinde öldürülmüştü: Geriye kalan videodaki sözleri hüzünlendirdi
Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen iki kardeşin birlikte çektikleri bir videoda söyledikleri '10 yıl sonra görüşürüz' sözleri izleyenleri duygulandırdı. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Sivas'ta dört ay önce evlerinde bıçaklanarak öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin çektikleri bir video ortaya çıktı. Videoda kardeşlerin '10 yıl sonra görüşmek üzere' sözleri dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu. 10 yıl sonra görüşmek üzereUmutcan ve Melisa Şimşek kardeşler evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kardeşin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklanırken, kardeşlerin bir videosu sosyal medyada paylaşıldı. Umutcan Şimşek tarafından çekilen videoda, annesi Ayşegül ve kız kardeşi Melisa Şimşek bulunuyor.Videoda, Umutcan'ın sarıldığı ve anneannesi olduğu düşünülen kişiye, "10 yıl sonra bu videoya bakarız" demesi yer alıyor. Daha sonra annesi Ayşegül Şimşek'in yanına giden Umutcan'ın, "Anne 10 yıl sonra bu videoya bakınca aklına ne gelecek" diye sorması ve annenin de "Umutcan'ın uyuzluğu gelecek" diyerek gülmesi kameraya yansıyor.Son olarak kardeşi Melisa'nın yanına giden Umutcan, aynı soruyu sorduğu kız kardeşinin gülmesi üzerine, "Selamlar, 10 yıl sonra görüşmek üzere" diyerek videoyu sonlandırıyor. Sosyal medyada yer alan video, izleyenleri duygulandırdı.Ne olmuştu?Sivas'ta 6 Mayıs'ta Umutcan ve Melisa Şimşek evlerinde kanlar içinde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Polis kısa süre sonra Hüseyin S. isimli kişiyi yakalamıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
İki kardeş evlerinde öldürülmüştü: Geriye kalan videodaki sözleri hüzünlendirdi

16:20 02.09.2025 (güncellendi: 16:25 02.09.2025)
Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen iki kardeşin birlikte çektikleri bir videoda söyledikleri '10 yıl sonra görüşürüz' sözleri izleyenleri duygulandırdı.
Sivas'ta dört ay önce evlerinde bıçaklanarak öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin çektikleri bir video ortaya çıktı. Videoda kardeşlerin '10 yıl sonra görüşmek üzere' sözleri dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu.

10 yıl sonra görüşmek üzere

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kardeşin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklanırken, kardeşlerin bir videosu sosyal medyada paylaşıldı. Umutcan Şimşek tarafından çekilen videoda, annesi Ayşegül ve kız kardeşi Melisa Şimşek bulunuyor.
Videoda, Umutcan'ın sarıldığı ve anneannesi olduğu düşünülen kişiye, "10 yıl sonra bu videoya bakarız" demesi yer alıyor. Daha sonra annesi Ayşegül Şimşek'in yanına giden Umutcan'ın, "Anne 10 yıl sonra bu videoya bakınca aklına ne gelecek" diye sorması ve annenin de "Umutcan'ın uyuzluğu gelecek" diyerek gülmesi kameraya yansıyor.
Son olarak kardeşi Melisa'nın yanına giden Umutcan, aynı soruyu sorduğu kız kardeşinin gülmesi üzerine, "Selamlar, 10 yıl sonra görüşmek üzere" diyerek videoyu sonlandırıyor. Sosyal medyada yer alan video, izleyenleri duygulandırdı.

Ne olmuştu?

Sivas'ta 6 Mayıs'ta Umutcan ve Melisa Şimşek evlerinde kanlar içinde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.
Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Polis kısa süre sonra Hüseyin S. isimli kişiyi yakalamıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
