https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/iki-kardes-evlerinde-oldurulmustu-geriye-kalan-videodaki-sozleri-huzunlendirdi-1099029754.html
İki kardeş evlerinde öldürülmüştü: Geriye kalan videodaki sözleri hüzünlendirdi
İki kardeş evlerinde öldürülmüştü: Geriye kalan videodaki sözleri hüzünlendirdi
Sputnik Türkiye
Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen iki kardeşin birlikte çektikleri bir videoda söyledikleri '10 yıl sonra görüşürüz' sözleri izleyenleri duygulandırdı. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T16:20+0300
2025-09-02T16:20+0300
2025-09-02T16:25+0300
türki̇ye
melisa şimşek
sivas
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099030080_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6155d4a6e00ea88ce85a1eb27529c23.png
Sivas'ta dört ay önce evlerinde bıçaklanarak öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin çektikleri bir video ortaya çıktı. Videoda kardeşlerin '10 yıl sonra görüşmek üzere' sözleri dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu. 10 yıl sonra görüşmek üzereUmutcan ve Melisa Şimşek kardeşler evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kardeşin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklanırken, kardeşlerin bir videosu sosyal medyada paylaşıldı. Umutcan Şimşek tarafından çekilen videoda, annesi Ayşegül ve kız kardeşi Melisa Şimşek bulunuyor.Videoda, Umutcan'ın sarıldığı ve anneannesi olduğu düşünülen kişiye, "10 yıl sonra bu videoya bakarız" demesi yer alıyor. Daha sonra annesi Ayşegül Şimşek'in yanına giden Umutcan'ın, "Anne 10 yıl sonra bu videoya bakınca aklına ne gelecek" diye sorması ve annenin de "Umutcan'ın uyuzluğu gelecek" diyerek gülmesi kameraya yansıyor.Son olarak kardeşi Melisa'nın yanına giden Umutcan, aynı soruyu sorduğu kız kardeşinin gülmesi üzerine, "Selamlar, 10 yıl sonra görüşmek üzere" diyerek videoyu sonlandırıyor. Sosyal medyada yer alan video, izleyenleri duygulandırdı.Ne olmuştu?Sivas'ta 6 Mayıs'ta Umutcan ve Melisa Şimşek evlerinde kanlar içinde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Polis kısa süre sonra Hüseyin S. isimli kişiyi yakalamıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/polis-25-saatlik-goruntuleri-izledi-iki-kardesi-katleden-zanli-yakalandi-1096045706.html
türki̇ye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099030080_103:0:1543:1080_1920x0_80_0_0_ed0d5f1738d6d6a8eabfeffe55aa52d5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
melisa şimşek, sivas, cinayet
melisa şimşek, sivas, cinayet
İki kardeş evlerinde öldürülmüştü: Geriye kalan videodaki sözleri hüzünlendirdi
16:20 02.09.2025 (güncellendi: 16:25 02.09.2025)
Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen iki kardeşin birlikte çektikleri bir videoda söyledikleri '10 yıl sonra görüşürüz' sözleri izleyenleri duygulandırdı.
Sivas'ta dört ay önce evlerinde bıçaklanarak öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin çektikleri bir video ortaya çıktı. Videoda kardeşlerin '10 yıl sonra görüşmek üzere' sözleri dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu.
10 yıl sonra görüşmek üzere
Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kardeşin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklanırken, kardeşlerin bir videosu sosyal medyada paylaşıldı. Umutcan Şimşek tarafından çekilen videoda, annesi Ayşegül ve kız kardeşi Melisa Şimşek bulunuyor.
Videoda, Umutcan'ın sarıldığı ve anneannesi olduğu düşünülen kişiye, "10 yıl sonra bu videoya bakarız" demesi yer alıyor. Daha sonra annesi Ayşegül Şimşek'in yanına giden Umutcan'ın, "Anne 10 yıl sonra bu videoya bakınca aklına ne gelecek" diye sorması ve annenin de "Umutcan'ın uyuzluğu gelecek" diyerek gülmesi kameraya yansıyor.
Son olarak kardeşi Melisa'nın yanına giden Umutcan, aynı soruyu sorduğu kız kardeşinin gülmesi üzerine, "Selamlar, 10 yıl sonra görüşmek üzere" diyerek videoyu sonlandırıyor. Sosyal medyada yer alan video, izleyenleri duygulandırdı.
Sivas'ta 6 Mayıs'ta Umutcan ve Melisa Şimşek evlerinde kanlar içinde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.
Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Polis kısa süre sonra Hüseyin S. isimli kişiyi yakalamıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.