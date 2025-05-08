https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/polis-25-saatlik-goruntuleri-izledi-iki-kardesi-katleden-zanli-yakalandi-1096045706.html

Polis 25 saatlik görüntüleri izledi: İki kardeşi katleden zanlı yakalandı

Polis 25 saatlik görüntüleri izledi: İki kardeşi katleden zanlı yakalandı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı Hüseyin Sönmez, Ankara’da yakalandıktan sonra Sivas’a getirildi. Farklı noktalardaki... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T07:51+0300

2025-05-08T07:51+0300

2025-05-08T07:51+0300

türki̇ye

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melisa şimşek

cinayet

bıçaklama

bıçaklı saldırgan

bıçaklı saldırı

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Sivas'ta dün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan (22) ve milli kayakçı Melisa Şimşek'i (16) kanlar içerisinde bulmuştu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.Baba için kayıp başvurusu yapılmışAilenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etmişti.25 saatlik kamera kayıtları incelendiFarklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynırlarına attığını tespit etti.Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüpheliyi yakaladı.Ankara'ya kaçan zanlı Hüseyin Sönmez (34), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivas'a getirildi.Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sönmez, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.Parmağında bıçak kesiği olduğu görülen Sönmez, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-2-kisi-tutuklandi-1096041452.html

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sivas, melisa şimşek, cinayet, bıçaklama, bıçaklı saldırgan, bıçaklı saldırı