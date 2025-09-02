https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/icerigi-belirsiz-gizemli-kutu-satislarina-erisim-engeli-1099008363.html

İçeriği belirsiz 'Gizemli kutu' satışlarına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan satış yöntemlerine karşı denetimlerini sıkılaştırıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, 14 Ağustos’taki toplantısında “gizemli kutu” adı altında yapılan satışları gündemine aldı.Tüketicileri yanıltıyorKurulun yaptığı değerlendirmelerde, söz konusu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabileceği ve kişileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği sonucuna varıldı.Erişim engeli ve adli süreçKurul tarafından alınan karar doğrultusunda, “gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu”na hükmedildi. Açıklamada, “Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir” denildi.Genç tüketiciler için uyarıBakanlık açıklamasında, özellikle genç tüketicilerin bu tür satışların olumsuz etkilerinden korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilirken, “tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir” ifadesi kullanıldı.

