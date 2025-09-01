Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/sio-devlet-baskanlari-konseyi-tianjin-deklarasyonunu-onayladi-abd-israil-kinandi-yeni-kalkinma-1098979666.html
ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi, Tianjin Deklarasyonu'nu onayladı: ABD-İsrail kınandı, yeni kalkınma stratejisi açıklandı
ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi, Tianjin Deklarasyonu'nu onayladı: ABD-İsrail kınandı, yeni kalkınma stratejisi açıklandı
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen zirvede Tianjin Deklarasyonunu kabul etti. Deklarasyonda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T11:59+0300
2025-09-01T12:27+0300
tianjin
dünya
gazze
çin
i̇srail
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098958473_0:652:2048:1804_1920x0_80_0_0_8b997aa3dd26038c1d79de774e5e0325.jpg
31 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde Tianjin’de gerçekleştirilen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen bildirgede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kınandı. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde can kayıplarına yol açan eylemler insanlık felaketi olarak nitelendi. Bildiride, Ortadoğu’da barışın ancak Filistin sorununun adil çözümüyle mümkün olacağı vurgulandı.Jeopolitik çatışmalara karşı duruşDeklarasyonda, dünyada jeopolitik çatışmalar ve güvenlik tehditlerinin yoğunlaştığına dikkat çekildi. Üye devletler, tek taraflı zorlayıcı ekonomik yaptırımlara karşı çıktı ve “blok siyaseti” ile çatışmacı yaklaşımları reddettiklerini açıkladı.Uzay ve bilgi teknolojilerinin militarizasyonuna karşıŞİÖ, uzayın ve bilgi-iletişim teknolojileri sektörünün militarizasyonuna karşı olduklarını belirtti. Ayrıca, II. Dünya Savaşı’nın tarihsel hafızasının korunması gerektiği vurgulandı; Nazizm’i yeniden canlandırma girişimleri kınandı.2035 kalkınma stratejisi ve yeni kurumlarÖrgüt, 2035 yılına kadar kalkınma stratejisi üzerinde uzlaştı. ŞİÖ Kalkınma Bankasının kurulması, Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi ve Üye Devletlere Yönelik Güvenlik Zorlukları Merkezinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, 2030 yılına kadar enerji iş birliği yol haritası da onaylandı.Yeni üyelik statüsü: Laos ŞİÖ ortağı olduDeklarasyonda, örgütün “gözlemci” ve “diyalog ortağı” statülerinin birleştirilmesiyle, Laos’un ŞİÖ ortağı olduğu duyuruldu. Ayrıca, örgüt, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadelede iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.Afganistan vurgusuBildirgede, Afganistan’ın bağımsız, tarafsız ve barışçıl bir devlet olarak yeniden inşasına olan bağlılık teyit edildi.ŞİÖ’nün yapısı nasıl?2001’de kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Pakistan, Özbekistan ve Belarus’u kapsıyor. Afganistan ve Moğolistan gözlemci, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, BAE, Türkiye ve Sri Lanka ise ortak ülkeler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/liderler-zirvesinde-konusan-cin-devlet-baskani-cinping--1098978329.html
tianjin
gazze
çin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098958473_0:460:2048:1996_1920x0_80_0_0_8bef9fdcbcae9dcd3307ed74e3e5772b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tianjin, gazze, çin, i̇srail, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), haberler
tianjin, gazze, çin, i̇srail, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), haberler

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi, Tianjin Deklarasyonu'nu onayladı: ABD-İsrail kınandı, yeni kalkınma stratejisi açıklandı

11:59 01.09.2025 (güncellendi: 12:27 01.09.2025)
© AA / TCCB / Murat KulaŞİÖ Zirvesi
ŞİÖ Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen zirvede Tianjin Deklarasyonunu kabul etti. Deklarasyonda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Gazze’deki insani felaket kınandı. Örgüt ayrıca 2035 kalkınma stratejisi, ŞİÖ Kalkınma Bankası ve enerji iş birliği yol haritası gibi kararlar aldı.
31 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde Tianjin’de gerçekleştirilen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen bildirgede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kınandı. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde can kayıplarına yol açan eylemler insanlık felaketi olarak nitelendi. Bildiride, Ortadoğu’da barışın ancak Filistin sorununun adil çözümüyle mümkün olacağı vurgulandı.

Jeopolitik çatışmalara karşı duruş

Deklarasyonda, dünyada jeopolitik çatışmalar ve güvenlik tehditlerinin yoğunlaştığına dikkat çekildi. Üye devletler, tek taraflı zorlayıcı ekonomik yaptırımlara karşı çıktı ve “blok siyaseti” ile çatışmacı yaklaşımları reddettiklerini açıkladı.

Uzay ve bilgi teknolojilerinin militarizasyonuna karşı

ŞİÖ, uzayın ve bilgi-iletişim teknolojileri sektörünün militarizasyonuna karşı olduklarını belirtti. Ayrıca, II. Dünya Savaşı’nın tarihsel hafızasının korunması gerektiği vurgulandı; Nazizm’i yeniden canlandırma girişimleri kınandı.

2035 kalkınma stratejisi ve yeni kurumlar

Örgüt, 2035 yılına kadar kalkınma stratejisi üzerinde uzlaştı. ŞİÖ Kalkınma Bankasının kurulması, Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi ve Üye Devletlere Yönelik Güvenlik Zorlukları Merkezinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, 2030 yılına kadar enerji iş birliği yol haritası da onaylandı.

Yeni üyelik statüsü: Laos ŞİÖ ortağı oldu

Deklarasyonda, örgütün “gözlemci” ve “diyalog ortağı” statülerinin birleştirilmesiyle, Laos’un ŞİÖ ortağı olduğu duyuruldu. Ayrıca, örgüt, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadelede iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.

Afganistan vurgusu

Bildirgede, Afganistan’ın bağımsız, tarafsız ve barışçıl bir devlet olarak yeniden inşasına olan bağlılık teyit edildi.

ŞİÖ’nün yapısı nasıl?

2001’de kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Pakistan, Özbekistan ve Belarus’u kapsıyor. Afganistan ve Moğolistan gözlemci, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, BAE, Türkiye ve Sri Lanka ise ortak ülkeler arasında yer alıyor.
ŞİÖ Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
DÜNYA
Liderler zirvesinde konuşan Çin Devlet Başkanı Cinping: ŞİÖ, küresel çalkantılar arasında istikrar gücü olmalı
11:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала