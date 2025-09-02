https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/brezilyali-kaleci-ederson-fenerbahce-icin-istanbulda-1099000707.html
Brezilyalı kaleci Ederson Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ederson, İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Ederson herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Brezilyalı kaleci Ederson gece saatlerinde İstanbul'a geldi.İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen 32 yaşındaki Ederson'u kulüp yetkilileri karşıladı.Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ederson, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.
02:19 02.09.2025 (güncellendi: 02:20 02.09.2025)
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Brezilyalı kaleci Ederson gece saatlerinde İstanbul'a geldi.
İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen 32 yaşındaki Ederson'u kulüp yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ederson, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.