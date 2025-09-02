Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/galatasaray-ile-caykur-rizespor-macina-biletsiz-giris-goruntuleri-ortaya-cikti-bir-guvenlik-1099035304.html
Galatasaray ile Çaykur Rizespor maçına biletsiz giriş görüntüleri ortaya çıktı: Bir güvenlik görevlisi tutuklandı
Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un 30 Ağustos'taki karşılaşmasında biletsiz kişileri stadyuma aldığı belirlenen 2 güvenlik görevlisinden biri gözaltına...
spor
çaykur rizespor
galatasaray
emniyet müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Spor Kulübü tarafından Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında taşeron firma aracılığı ile güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişinin bileti olmayan şahısları stadyuma soktuğu yönünde yapılan şikatet üzerine inceleme yaptı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen 30 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanan maça dair güvenlik kamerası görüntülerinden, statta çalışan güvenlik görevlileri U.A. ve E.Z'nin usulsüz olarak stadyuma seyirci soktukları anlaşıldı.Şüphelilerin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar kameralarca kaydedildi.Şüpheliler gözaltına alındı.U.A'nın evinde yapılan aramalarda kendi adına düzenlenmiş akreditasyon kart, yetkisiz olarak düzenlenmiş 3 sahte akreditasyon kart, suça konu bilgi ve belge barındırabileceği değerlendirilen USB bellek ve telefon ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. tutuklanırken, E.Z. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
20:07 02.09.2025
© AA / Bünyamin ÇelikRAMS Park
© AA / Bünyamin Çelik
Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un 30 Ağustos'taki karşılaşmasında biletsiz kişileri stadyuma aldığı belirlenen 2 güvenlik görevlisinden biri gözaltına alınırken, biri tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Spor Kulübü tarafından Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında taşeron firma aracılığı ile güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişinin bileti olmayan şahısları stadyuma soktuğu yönünde yapılan şikatet üzerine inceleme yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen 30 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanan maça dair güvenlik kamerası görüntülerinden, statta çalışan güvenlik görevlileri U.A. ve E.Z'nin usulsüz olarak stadyuma seyirci soktukları anlaşıldı.
Şüphelilerin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar kameralarca kaydedildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
U.A'nın evinde yapılan aramalarda kendi adına düzenlenmiş akreditasyon kart, yetkisiz olarak düzenlenmiş 3 sahte akreditasyon kart, suça konu bilgi ve belge barındırabileceği değerlendirilen USB bellek ve telefon ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. tutuklanırken, E.Z. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
