Fazla tuz tansiyonu yükseltiyor, peki az tuz neden ölüm getiriyor?

Fazla tuz tansiyonu yükseltiyor, peki az tuz neden ölüm getiriyor?

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde tuz tüketimi önerilen seviyelerin neredeyse iki katına çıkmış durumda. Fazlası kalp ve damar sağlığı için risk oluştururken, bazı araştırmalar... 02.09.2025

2017’de “Salt Bae” lakabıyla ünlenen şef Nusret Gökçe, ete tuz serpme videosuyla milyonlara ulaştı. Bu ilgi, aslında insanlığın tuza olan düşkünlüğünün de bir yansıması. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açıyor.WHO ve resmi kurumların önerileriDünya Sağlık Örgütü (WHO) günde 2 gramdan az sodyum (yaklaşık 5 gram tuz) tüketilmesini tavsiye ediyor. ABD’de bu sınır 2.3 gram, İngiltere’de ise 6 gram olarak belirlendi. Ancak gerçek tüketim bu sınırların çok üzerinde:Uzmanlara göre tüketilen tuzun yalnızca dörtte biri yemeklere sonradan ekleniyor; geri kalanı ise hazır gıdalar, ekmek, sos ve işlenmiş yiyeceklerden geliyor.Azaltmak sağlık için faydalıAraştırmalar, tuz tüketimini azaltmanın doğrudan kan basıncını düşürdüğünü, bunun da felç ve kalp hastalıklarına bağlı ölümleri azalttığını gösteriyor. Örneğin Japonya ve Finlandiya’da yürütülen kampanyalarla günlük tuz tüketimi düşürüldü, buna paralel olarak inme ve kalp krizi ölümleri yüzde 80’e kadar geriledi.Fazla kısıtlama da riskli olabilirBazı bilim insanları, çok düşük tuz tüketiminin de yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları için risk oluşturabileceğini savunuyor. Araştırmalara göre:Bireysel farklılıklar belirleyiciUzmanlara göre tuzun etkisi kişiden kişiye değişiyor. Yaş, kilo, genetik yatkınlık ve etnik köken tuz duyarlılığını etkileyebiliyor. Yüksek risk grubunda olanlar için tuzu azaltmak hayati önem taşırken, sağlıklı bireylerde orta seviye tüketim en uygun seçenek olarak değerlendiriliyor.Beslenme uzmanları, tamamen tuzsuz bir hayatın gerçekçi olmadığını ve sağlıklı da olmayabileceğini söylüyor. Ancak işlenmiş gıdaların azaltılması, doğal beslenme ve potasyum açısından zengin yiyeceklerin (meyve, sebze, süt ürünleri, kuruyemiş) tüketimi, tuzun olumsuz etkilerini dengeleyebilir.

