Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/euro-bolgesinde-enflasyon-beklentileri-asti-avrupa-merkez-bankasinin-karari-merak-konusu-1099026985.html
Euro bölgesinde enflasyon beklentileri aştı: Avrupa Merkez Bankası'nın kararı merak konusu
Euro bölgesinde enflasyon beklentileri aştı: Avrupa Merkez Bankası'nın kararı merak konusu
Sputnik Türkiye
Euro Bölgesi’nde enflasyon Ağustos ayında yüzde 2.1’e yükseldi. Bu oran beklentilerin üzerinde olsa da hala Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedefi olan yüzde... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T15:47+0300
2025-09-02T15:47+0300
avrupa
estonya
fransa
kıbrıs
avrupa merkez bankası (ecb)
enflasyon
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085416474_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_e80f98e31697355ab26bef58b230e0bb.jpg
Eurostat’ın hızlı tahminine göre, euro bölgesinde yıllık enflasyon temmuz’daki yüzde 2.0’dan yüzde 2.1’e çıktı. Ekonomistler herhangi bir değişiklik beklemiyordu. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0.2 arttı. Enflasyonun temel göstergesi sayılan çekirdek enflasyon dört aydır değişmeyerek yüzde 2.3’te kaldı. Bu durum, fiyat baskılarının sürdüğünü ancak hızlanmadığını gösteriyor.Gıda, alkol ve tütün fiyatları yıllık yüzde 3.2 arttı. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 3.1 ile hafif yavaşladı. Enerji fiyatları düşmeye devam etse de temmuza kıyasla daha sınırlı bir gerileme görüldü. Ülkeler arasında ciddi farklılıklar göze çarpıyor. Estonya yüzde 6.2 ile en yüksek enflasyonu yaşarken, Fransa yüzde 0.8 ve Kıbrıs yüzde 0.1 ile en düşük seviyelerde kaldı.ECB’nin kararı bekleniyor Avrupa Merkez Bankası, temmuz ayında faiz indirimlerine ara vermişti. Başkan Christine Lagarde, “ECB iyi bir noktada” derken, küresel belirsizliklere dikkat çekmişti. Şimdi gözler 10 Eylül’deki toplantıya çevrilmiş durumda. Ancak piyasalara göre ECB, faizleri yüzde 2 seviyesinde sabit tutarak “bekle-gör” politikasını sürdürecek.Döviz piyasasında euro dolar karşısında yüzde 0.7 düşerek 1.1630 seviyesine indi. Yatırımcılar güvenli liman olarak dolara yöneldi.Altın Tarihi Zirvede En dikkat çekici gelişme ise değerli metallerde yaşandı. Altın ons başına ilk kez 3.500 doların üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Gümüş de 2011’den bu yana ilk kez 40 dolar seviyesini aştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/erdogan-hayat-pahaliligiyla-samimi-mucadelemiz-sonuc-veriyor-bir-taraftan-buyuyoruz-bir-taraftan-1099023352.html
estonya
fransa
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085416474_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_27834322a163dfedd4129a9a9940f660.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, estonya, fransa, kıbrıs, avrupa merkez bankası (ecb), enflasyon
avrupa, estonya, fransa, kıbrıs, avrupa merkez bankası (ecb), enflasyon

Euro bölgesinde enflasyon beklentileri aştı: Avrupa Merkez Bankası'nın kararı merak konusu

15:47 02.09.2025
© AP Photo / Michael ProbstAvrupa Merkez Bankası (ECB)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Michael Probst
Abone ol
Euro Bölgesi’nde enflasyon Ağustos ayında yüzde 2.1’e yükseldi. Bu oran beklentilerin üzerinde olsa da hala Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedefi olan yüzde 2’ye yakın seyrediyor.
Eurostat’ın hızlı tahminine göre, euro bölgesinde yıllık enflasyon temmuz’daki yüzde 2.0’dan yüzde 2.1’e çıktı. Ekonomistler herhangi bir değişiklik beklemiyordu. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0.2 arttı. Enflasyonun temel göstergesi sayılan çekirdek enflasyon dört aydır değişmeyerek yüzde 2.3’te kaldı. Bu durum, fiyat baskılarının sürdüğünü ancak hızlanmadığını gösteriyor.
Gıda, alkol ve tütün fiyatları yıllık yüzde 3.2 arttı. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 3.1 ile hafif yavaşladı. Enerji fiyatları düşmeye devam etse de temmuza kıyasla daha sınırlı bir gerileme görüldü. Ülkeler arasında ciddi farklılıklar göze çarpıyor. Estonya yüzde 6.2 ile en yüksek enflasyonu yaşarken, Fransa yüzde 0.8 ve Kıbrıs yüzde 0.1 ile en düşük seviyelerde kaldı.

ECB’nin kararı bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası, temmuz ayında faiz indirimlerine ara vermişti. Başkan Christine Lagarde, “ECB iyi bir noktada” derken, küresel belirsizliklere dikkat çekmişti. Şimdi gözler 10 Eylül’deki toplantıya çevrilmiş durumda. Ancak piyasalara göre ECB, faizleri yüzde 2 seviyesinde sabit tutarak “bekle-gör” politikasını sürdürecek.
Döviz piyasasında euro dolar karşısında yüzde 0.7 düşerek 1.1630 seviyesine indi. Yatırımcılar güvenli liman olarak dolara yöneldi.

Altın Tarihi Zirvede

En dikkat çekici gelişme ise değerli metallerde yaşandı. Altın ons başına ilk kez 3.500 doların üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Gümüş de 2011’den bu yana ilk kez 40 dolar seviyesini aştı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
POLİTİKA
Erdoğan: İşsizlik tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor
13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала