Euro bölgesinde enflasyon beklentileri aştı: Avrupa Merkez Bankası'nın kararı merak konusu

Euro Bölgesi’nde enflasyon Ağustos ayında yüzde 2.1’e yükseldi. Bu oran beklentilerin üzerinde olsa da hala Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedefi olan yüzde... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Eurostat’ın hızlı tahminine göre, euro bölgesinde yıllık enflasyon temmuz’daki yüzde 2.0’dan yüzde 2.1’e çıktı. Ekonomistler herhangi bir değişiklik beklemiyordu. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0.2 arttı. Enflasyonun temel göstergesi sayılan çekirdek enflasyon dört aydır değişmeyerek yüzde 2.3’te kaldı. Bu durum, fiyat baskılarının sürdüğünü ancak hızlanmadığını gösteriyor.Gıda, alkol ve tütün fiyatları yıllık yüzde 3.2 arttı. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 3.1 ile hafif yavaşladı. Enerji fiyatları düşmeye devam etse de temmuza kıyasla daha sınırlı bir gerileme görüldü. Ülkeler arasında ciddi farklılıklar göze çarpıyor. Estonya yüzde 6.2 ile en yüksek enflasyonu yaşarken, Fransa yüzde 0.8 ve Kıbrıs yüzde 0.1 ile en düşük seviyelerde kaldı.ECB’nin kararı bekleniyor Avrupa Merkez Bankası, temmuz ayında faiz indirimlerine ara vermişti. Başkan Christine Lagarde, “ECB iyi bir noktada” derken, küresel belirsizliklere dikkat çekmişti. Şimdi gözler 10 Eylül’deki toplantıya çevrilmiş durumda. Ancak piyasalara göre ECB, faizleri yüzde 2 seviyesinde sabit tutarak “bekle-gör” politikasını sürdürecek.Döviz piyasasında euro dolar karşısında yüzde 0.7 düşerek 1.1630 seviyesine indi. Yatırımcılar güvenli liman olarak dolara yöneldi.Altın Tarihi Zirvede En dikkat çekici gelişme ise değerli metallerde yaşandı. Altın ons başına ilk kez 3.500 doların üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Gümüş de 2011’den bu yana ilk kez 40 dolar seviyesini aştı.

