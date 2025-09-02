https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/diyanet-isleri-baskani-icin-yeni-donem-iddiasi-koltukta-kalmak-istiyor-1099035026.html
Diyanet İşleri Başkanı için yeni dönem iddiası: 'Koltukta kalmak istiyor'
Diyanet İşleri Başkanı için yeni dönem iddiası: 'Koltukta kalmak istiyor'
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Mustafa Bildircin oldu. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T19:14+0300
2025-09-02T19:14+0300
2025-09-02T19:14+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
ali erbaş
birgün
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
BirGün gazetesi muhabiri Mustafa Bildircin, görev süresinin sonuna yaklaşan Diyanet İşleri Ali Erbaş hakkında konuştu. Erbaş’ın bir dönem daha görevde kalmak istediğini söyleyen Bildircin, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, haberler, ali erbaş, birgün, radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, ali erbaş, birgün, radyo sputnik, radyo
Diyanet İşleri Başkanı için yeni dönem iddiası: 'Koltukta kalmak istiyor'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Mustafa Bildircin oldu.
BirGün gazetesi muhabiri Mustafa Bildircin, görev süresinin sonuna yaklaşan Diyanet İşleri Ali Erbaş hakkında konuştu. Erbaş’ın bir dönem daha görevde kalmak istediğini söyleyen Bildircin, şu ifadeleri kullandı:
Diyanet İşleri Başkanı 17 Eylül 2017 tarihinde göreve geldi. Erbaş, göreve geldiği günden itibaren hemen her uygulamasıyla tartışmalı bir isim olarak öne çıktı. Son dönemde yayınlanan 3 hutbe, Türkiye’de büyük tartışmalara kapı araladı. Türkiye’de iktidarın tartışmalı her uygulamasından sonra bir şekilde Ali Erbaş’ın sahneye çıktığını ve Türkiye’nin gündemini değiştirdiğini gördük. Ali Erbaş görev süresinin dolmasına 15 gün kala iktidarın yanında pozisyon alan ve tartışmaları alevlendiren tavrını daha da artırdığını görüyoruz. Bunun temel nedeni Ali Erbaş’ın bir dönem daha koltukta kalmak istemesidir. Bir dönem hakkı daha yok ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılacak bir değişiklik ile Ali Erbaş’ın bir dönem daha görevde kalmasının önü açılabilir. Erbaş’ın bir dönem daha görevi istediği dile getiriliyor.