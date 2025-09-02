Diyanet İşleri Başkanı için yeni dönem iddiası: 'Koltukta kalmak istiyor'

Diyanet İşleri Başkanı 17 Eylül 2017 tarihinde göreve geldi. Erbaş, göreve geldiği günden itibaren hemen her uygulamasıyla tartışmalı bir isim olarak öne çıktı. Son dönemde yayınlanan 3 hutbe, Türkiye’de büyük tartışmalara kapı araladı. Türkiye’de iktidarın tartışmalı her uygulamasından sonra bir şekilde Ali Erbaş’ın sahneye çıktığını ve Türkiye’nin gündemini değiştirdiğini gördük. Ali Erbaş görev süresinin dolmasına 15 gün kala iktidarın yanında pozisyon alan ve tartışmaları alevlendiren tavrını daha da artırdığını görüyoruz. Bunun temel nedeni Ali Erbaş’ın bir dönem daha koltukta kalmak istemesidir. Bir dönem hakkı daha yok ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılacak bir değişiklik ile Ali Erbaş’ın bir dönem daha görevde kalmasının önü açılabilir. Erbaş’ın bir dönem daha görevi istediği dile getiriliyor.