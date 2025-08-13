Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/chp-lideri-ozel-hakkinda-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-sarf-ettigi-sozlerle-ilgili-sorusturma-1098575039.html
CHP lideri Özel hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili' soruşturma başlatıldı
CHP lideri Özel hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili' soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili' soruşturma başlatıldığını açıkladı. 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T20:07+0300
2025-08-13T20:34+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
özgür özel
soruşturma
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098537449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b3cbd13bed19a4ac9f2f97c909810f95.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medydan yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğna ile ilgili ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/saglik-bakani-memisoglu-sigarasiz-sehir-olacak-elektronik-sigara-puf-hepsi-yasak-1098575345.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098537449_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d2f3e9fa8500c64a17123c8c74713b3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, özgür özel, soruşturma, son dakika
recep tayyip erdoğan, özgür özel, soruşturma, son dakika

CHP lideri Özel hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili' soruşturma başlatıldı

20:07 13.08.2025 (güncellendi: 20:34 13.08.2025)
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili' soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medydan yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğna ile ilgili ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigarasız şehir olacak, elektronik sigara, puf hepsi yasak
20:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала