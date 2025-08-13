https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/chp-lideri-ozel-hakkinda-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-sarf-ettigi-sozlerle-ilgili-sorusturma-1098575039.html
CHP lideri Özel hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili' soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili' soruşturma başlatıldığını açıkladı.

20:07 13.08.2025 (güncellendi: 20:34 13.08.2025)
Ayrıntılar geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medydan yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğna ile ilgili ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.