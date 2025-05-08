https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-ve-yoneticiler-hakkinda-15-yil-6-ay-hapis-talep-edildi-1096061214.html

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yöneticiler hakkında 15 yıl 6 ay hapis talep edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yöneticiler hakkında 15 yıl 6 ay hapis talep edildi

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi için iddianame hazırlandı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T14:42+0300

2025-05-08T14:42+0300

2025-05-08T14:47+0300

türki̇ye

chp

cumhuriyet başsavcılığı

özgür çelik

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il/ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında 15yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet başsavcılığı, özgür çelik