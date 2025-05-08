https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-ve-yoneticiler-hakkinda-15-yil-6-ay-hapis-talep-edildi-1096061214.html
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yöneticiler hakkında 15 yıl 6 ay hapis talep edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yöneticiler hakkında 15 yıl 6 ay hapis talep edildi
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi için iddianame hazırlandı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T14:42+0300
2025-05-08T14:42+0300
2025-05-08T14:47+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet başsavcılığı
özgür çelik
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il/ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında 15yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
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chp, cumhuriyet başsavcılığı, özgür çelik
chp, cumhuriyet başsavcılığı, özgür çelik
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yöneticiler hakkında 15 yıl 6 ay hapis talep edildi
14:42 08.05.2025 (güncellendi: 14:47 08.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi için iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il/ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında 15yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.