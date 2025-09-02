https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/chicagoda-hafta-sonu-30dan-fazla-silahli-saldiri-gerceklesti-7-kisi-oldu-1099001696.html
Chicago'da hafta sonu 30'dan fazla silahlı saldırı gerçekleşti: 7 kişi öldü
Chicago'da hafta sonu 30'dan fazla silahlı saldırı gerçekleşti: 7 kişi öldü
Chicago’da hafta sonu meydana gelen 32 silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Olaylar, Trump’ın kentte federal güvenlik operasyonu planladığı haberlerinin... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD merkezli ABC News, ABD Başkanı Donald Trump’ın Chicago’da artan suç oranlarına karşı federal bir operasyon planladığı yönündeki haberlerin ardından, kentte hafta sonu boyunca yaşanan silahlı şiddet olaylarına ilişkin verileri paylaştı.Habere göre, cuma akşamı ile pazar gece yarısı arasında kent genelinde toplam 32 silahlı saldırı olayı kayıtlara geçerken, bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.
Chicago’da hafta sonu meydana gelen 32 silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Olaylar, Trump’ın kentte federal güvenlik operasyonu planladığı haberlerinin hemen ardından geldi.
Habere göre, cuma akşamı ile pazar gece yarısı arasında kent genelinde toplam 32 silahlı saldırı olayı kayıtlara geçerken, bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.