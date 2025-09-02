https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/burkina-fasoda-escinsellik-hapis-cezasiyla-cezalandirilacak-1099001449.html
Burkina Faso’da eşcinsellik hapis cezasıyla cezalandırılacak
Burkina Faso’da eşcinsellik hapis cezasıyla cezalandırılacak
Burkina Faso'da eşcinselliğin suç sayıldığı ve beş yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa çıkarıldı.
Burkina Faso Geçici Yasama Meclisi, eşcinselliğin artık beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılmasını öngören yeni bir kanun kabul ettiğini açıkladı.Açıklamada, “Geçici Yasama Meclisi tarafından pazartesi günü kabul edilen yeni Kişi ve Aile Kanunu’na göre, eşcinsellik ve benzeri uygulamalar artık iki ila beş yıl hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılacak” ifadeleri kullanıldı.Adalet Bakanı Rodrig Bayala, tekrar eden ihlallerde kişi Burkina Faso vatandaşı değilse 'ülkeden sınır dışı edilebileceği' belirtild.Eylül 2022’nin sonunda, İbrahim Traore liderliğindeki bir grup asker, Burkina Faso’da geçiş dönemi hükümet başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba’yı görevden aldıklarını, anayasanın askıya alındığını ve hükümetin feshedildiğini açıklamıştı.
burkina faso
Burkina Faso’da eşcinsellik hapis cezasıyla cezalandırılacak
Burkina Faso'da eşcinselliğin suç sayıldığı ve beş yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa çıkarıldı.
