Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/burkina-fasoda-escinsellik-hapis-cezasiyla-cezalandirilacak-1099001449.html
Burkina Faso’da eşcinsellik hapis cezasıyla cezalandırılacak
Burkina Faso’da eşcinsellik hapis cezasıyla cezalandırılacak
Sputnik Türkiye
Burkina Faso'da eşcinselliğin suç sayıldığı ve beş yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa çıkarıldı. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T03:13+0300
2025-09-02T03:13+0300
dünya
burkina faso
eşcinsel
eşcinsel ilişki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099001291_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_37eba01e91529958885cd201ed3cdc10.png
Burkina Faso Geçici Yasama Meclisi, eşcinselliğin artık beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılmasını öngören yeni bir kanun kabul ettiğini açıkladı.Açıklamada, “Geçici Yasama Meclisi tarafından pazartesi günü kabul edilen yeni Kişi ve Aile Kanunu’na göre, eşcinsellik ve benzeri uygulamalar artık iki ila beş yıl hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılacak” ifadeleri kullanıldı.Adalet Bakanı Rodrig Bayala, tekrar eden ihlallerde kişi Burkina Faso vatandaşı değilse 'ülkeden sınır dışı edilebileceği' belirtild.Eylül 2022’nin sonunda, İbrahim Traore liderliğindeki bir grup asker, Burkina Faso’da geçiş dönemi hükümet başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba’yı görevden aldıklarını, anayasanın askıya alındığını ve hükümetin feshedildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/avusturya-ulkemizin-natoya-katilmasi-konusu-gundemde-degil-1099000409.html
burkina faso
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099001291_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_e0ec6dfb44fbfbbd22af2133f34689b2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
burkina faso, eşcinsel, eşcinsel ilişki
burkina faso, eşcinsel, eşcinsel ilişki

Burkina Faso’da eşcinsellik hapis cezasıyla cezalandırılacak

03:13 02.09.2025
© SputnikBurkina Faso
Burkina Faso - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
© Sputnik
Abone ol
Burkina Faso'da eşcinselliğin suç sayıldığı ve beş yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa çıkarıldı.
Burkina Faso Geçici Yasama Meclisi, eşcinselliğin artık beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılmasını öngören yeni bir kanun kabul ettiğini açıkladı.
Açıklamada, “Geçici Yasama Meclisi tarafından pazartesi günü kabul edilen yeni Kişi ve Aile Kanunu’na göre, eşcinsellik ve benzeri uygulamalar artık iki ila beş yıl hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılacak” ifadeleri kullanıldı.
Adalet Bakanı Rodrig Bayala, tekrar eden ihlallerde kişi Burkina Faso vatandaşı değilse 'ülkeden sınır dışı edilebileceği' belirtild.
Eylül 2022’nin sonunda, İbrahim Traore liderliğindeki bir grup asker, Burkina Faso’da geçiş dönemi hükümet başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba’yı görevden aldıklarını, anayasanın askıya alındığını ve hükümetin feshedildiğini açıklamıştı.
Avusturya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
DÜNYA
Avusturya: Ülkemizin NATO’ya katılması konusu gündemde değil
01:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала