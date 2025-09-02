https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/canli-yayinda-bayilmisti-oyuncu-burcu-binici-nedenini-acikladi-1099022697.html
Canlı yayında bayılmıştı: Oyuncu Burcu Binici nedenini açıkladı
02.09.2025
2025-09-02T13:27+0300
Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir programda aniden bayılınca sevenlerini korkuttu. Genç oyuncu bir açıklama yaparak 'doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu' olduğunu ve bu nedenle baygınlık geçirdiğini duyurdu. Her şey yolunda merak etmeyinBir programa konuk olan ünlü oyuncu Burcu Binici, canlı yayın sırasında bir anda fenalaşarak bayıldı. Korku dolu anlar yaşanırken ünlü ismin bayılması sosyal medyada gündem oldu. Binici bugün sosyal medyasından bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Binici yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin.” ifadelerini kullandı.
