Avusturya: Ülkemizin NATO'ya katılması konusu gündemde değil

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Avusturya'nın NATO'ya katılmasının gündemde olmadığını söyledi. 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in açıklamalarına yanıt vererek, ülkenin NATO’ya katılmasının gündemde olmadığını ve Avusturya’nın tarafsızlığının sorgulanamayacağını söyledi.Stocker, yaptığı açıklamada, “Biz tarafsız bir ülkeyiz. Tarafsızlık tartışmaya açık değildir. Bu nedenle NATO’ya katılım konusu bizim için hiçbir şekilde gündemde değil. Bu tehdide şaşırdım” ifadelerini kullandı.Neler olmuştu?Daha önce Medvedev, tarafsızlık ilkesinin Avusturya devletinin temelini oluşturduğunu, bundan vazgeçmenin ülke için tehditler barındırdığını yazmıştı. Açıklamasında Medvedev, Viyana’nın askeri yönelim izlemesi, Avusturya’nın barış yanlısı devlet imajını zedeliyor ve bağımsız siyasi manevra kabiliyetini azalttığını söylemişti. Bu değerlendirmeler, Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın tarafsızlıktan vazgeçilmesi ve NATO’ya katılım konusunun değişen küresel güvenlik koşulları ve Rusya’nın eylemleri bağlamında kamuoyunda tartışılmasına dair yaptığı açıklamalara yanıt niteliğindeydi. Medvedev bu durumda, modern Avusturya Cumhuriyeti’nin kurucularından biri olan Moskova’nın, 'uluslararası hukuk çerçevesinde askeri histeri meraklılarının ellerini durdurması' gerektiğini ifade etmişti.

