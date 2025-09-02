https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bitcoin-icin-kuantum-alarmi-uzman-3-yil-icinde-risk-uyarisi-yapti-1099000270.html
Bitcoin için kuantum alarmı: Uzman 3 yıl içinde risk uyarısı yaptı
Bitcoin’in geleceği kuantum bilgisayarların yükselişiyle yeniden tartışmaya açıldı. Ekonomi yazarı Hunter Beast, bitcoin şifrelemesinin kuantum bilgisayarlar... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Hunter Beast, kuantum bilgisayarların üç yıl içinde Bitcoin’in güvenliğini tehdit edebileceğini ve önlem alınması gerektiğini söyledi.Beast, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Zamanımız düşündüğüm kadar çok değil. En kötü senaryoya göre sadece 3 yılımız var” ifadelerini kullandı.Kuantum bilgisayarların işlem kapasitesi ve şifreleme standartlarını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirten Beast, bitcoin için bu tehdit konusunda farkındalık yaratmak istediğini vurguladı.Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ise kuantum yöntemlerinin 2030’a kadar bitcoin şifrelemesini kırma olasılığını yüzde 20 olarak değerlendirdiğini belirtti.Bu gelişmeler üzerine El Salvador, ulusal bitcoin rezervini olası kuantum saldırılarına karşı korumak için yeni adreslere dağıtma adımları attığını açıkladı.
Bitcoin’in geleceği kuantum bilgisayarların yükselişiyle yeniden tartışmaya açıldı. Ekonomi yazarı Hunter Beast, bitcoin şifrelemesinin kuantum bilgisayarlar tarafından kırılacağını ve bunun 3 yıl içinde gerçekleşmesinin mümkün oluğunu açıkladı.
Hunter Beast, kuantum bilgisayarların üç yıl içinde Bitcoin’in güvenliğini tehdit edebileceğini ve önlem alınması gerektiğini söyledi.
Beast, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Zamanımız düşündüğüm kadar çok değil. En kötü senaryoya göre sadece 3 yılımız var” ifadelerini kullandı.
Kuantum bilgisayarların işlem kapasitesi ve şifreleme standartlarını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirten Beast, bitcoin için bu tehdit konusunda farkındalık yaratmak istediğini vurguladı.
Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ise kuantum yöntemlerinin 2030’a kadar bitcoin şifrelemesini kırma olasılığını yüzde 20 olarak değerlendirdiğini belirtti.
Bu gelişmeler üzerine El Salvador, ulusal bitcoin rezervini olası kuantum saldırılarına karşı korumak için yeni adreslere dağıtma adımları attığını açıkladı.