Trump kararını sonrası bitcoin, dolar ve altında düşüş ve yükselmeler yaşandı: Uzmanı ne tavsiye ediyor?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u 'ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu' gerekçesiyle 'derhal yürürlüğe girecek şekilde' görevinden aldığını açıkladı. Bu durum başta Bitcoin, altın ve doları etkiledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah'a yaptığı değerlendirmede "Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek" diyerek şunları kaydetti:Ruble ve Yuan'a dikkat çektiEkim ve Kasım'a işaret eden ve "döviz bir yatırım aracı değildir" diyen İslam Memiş, piyasa analizinde beklentilerini paylaştı:Jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerini değerlendiren Memiş "Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek" dedi. Finansal piyasalarda bir dip arayışı olacağını öngören Memiş "Bu kırılım Kasım ayında olacak" ifadelerini kullandı. Bitcoin'de 140 bin dolar sınırını işaret ettiMemiş Bitcoin konusunda yatırımcılara öğütler vererek "Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak. İstediğin kadar uyanık ol, teknik ve mantık çalışmıyor burada. Dolayısıyla bu yıl sistemin vereceği miktar 140 bin dolar" dedi. 2025 öngörüleri neler?Piyasa öngörülerini 1 Ocak'ta açıkladığını belirten Memiş, 2025'in henüz bitmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

