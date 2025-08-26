Türkiye
Trump kararını sonrası bitcoin, dolar ve altında düşüş ve yükselmeler yaşandı: Uzmanı ne tavsiye ediyor?
Trump kararını sonrası bitcoin, dolar ve altında düşüş ve yükselmeler yaşandı: Uzmanı ne tavsiye ediyor?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed yöneticisi Lisa Cook'u görevden almasıyla birlikte altın yükseldi dolar ise düşüşe geçti. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u 'ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu' gerekçesiyle 'derhal yürürlüğe girecek şekilde' görevinden aldığını açıkladı. Bu durum başta Bitcoin, altın ve doları etkiledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah'a yaptığı değerlendirmede "Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek" diyerek şunları kaydetti:Ruble ve Yuan'a dikkat çektiEkim ve Kasım'a işaret eden ve "döviz bir yatırım aracı değildir" diyen İslam Memiş, piyasa analizinde beklentilerini paylaştı:Jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerini değerlendiren Memiş "Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek" dedi. Finansal piyasalarda bir dip arayışı olacağını öngören Memiş "Bu kırılım Kasım ayında olacak" ifadelerini kullandı. Bitcoin'de 140 bin dolar sınırını işaret ettiMemiş Bitcoin konusunda yatırımcılara öğütler vererek "Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak. İstediğin kadar uyanık ol, teknik ve mantık çalışmıyor burada. Dolayısıyla bu yıl sistemin vereceği miktar 140 bin dolar" dedi. 2025 öngörüleri neler?Piyasa öngörülerini 1 Ocak'ta açıkladığını belirten Memiş, 2025'in henüz bitmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed yöneticisi Lisa Cook'u görevden almasıyla birlikte altın yükseldi dolar ise düşüşe geçti. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş son durumu ve küçük büyük yatırımcılar için analizlerini paylaşarak durumu değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u 'ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu' gerekçesiyle 'derhal yürürlüğe girecek şekilde' görevinden aldığını açıkladı. Bu durum başta Bitcoin, altın ve doları etkiledi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah'a yaptığı değerlendirmede "Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek" diyerek şunları kaydetti:

"Elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakde ihtiyacı yoksa bence beklemeye devam etmesi lazım"

Ruble ve Yuan'a dikkat çekti

Ekim ve Kasım'a işaret eden ve "döviz bir yatırım aracı değildir" diyen İslam Memiş, piyasa analizinde beklentilerini paylaştı:

"Dövizi bir yatırım aracı gören ve döviz biriktiren yatırımcısına diyorum ki 'uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak' ve dolayısıyla getiri anlamında bence önü daha açık Ruble ve Yuan'ın."

Jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerini değerlendiren Memiş "Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek" dedi. Finansal piyasalarda bir dip arayışı olacağını öngören Memiş "Bu kırılım Kasım ayında olacak" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de 140 bin dolar sınırını işaret etti

Memiş Bitcoin konusunda yatırımcılara öğütler vererek "Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak. İstediğin kadar uyanık ol, teknik ve mantık çalışmıyor burada. Dolayısıyla bu yıl sistemin vereceği miktar 140 bin dolar" dedi.

2025 öngörüleri neler?

Piyasa öngörülerini 1 Ocak'ta açıkladığını belirten Memiş, 2025'in henüz bitmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Borsa'da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal şu anda. Yani faiz noktasında 128 bin civarında bir beklentimin olduğunu. Dolar tarafında 45 lira, Euro-TL kurunda 55 lira, Euro-Dolar paritesinde 1,20 seviyesi, gram altında 4 bin 500 lira seviyesi, ons altında 3 bin 500 dolar seviyesi, gümüşün gram fiyatında 55, (gümüş) ons tarafında 45 dolar seviyesi, Bitcoin'de 120 bin dolar, devamında 140 bin dolar seviyesiyle alakalı köşe yazılarımda tarihe bir not olarak geçmiştim."

