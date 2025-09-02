https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bilim-insanlarindan-carpici-uyari-asiri-sicaklar-biyolojik-yaslanmayi-hizlandiriyor-1099030533.html

Bilim insanlarından çarpıcı uyarı: Aşırı sıcaklar biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyor

Bilim insanlarından çarpıcı uyarı: Aşırı sıcaklar biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyor

Yeni bir araştırmaya göre, sıcak hava dalgalarına maruz kalmak biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyor. Etkiler, sigara ve alkol kadar zararlı olabilir.

Küresel iklim krizinin etkileri giderek daha görünür hale gelirken, aşırı sıcaklarla ilgili yapılan yeni bir araştırmada, tekrar eden sıcak hava dalgalarının insanlarda biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı ortaya çıktı.Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, Tayvan'da yaşayan 24 bin 922 yetişkinin 15 yıllık sağlık verileri incelendi. Ortalama biyolojik yaşı 46 olan katılımcıların kan basıncı, iltihaplanma göstergeleri, kolesterol değerleri ve organ fonksiyonları üzerinden yaşlanma süreçleri takip edildi. Sonuçlara göre, iki yılda sadece dört gün fazladan sıcak hava dalgasına maruz kalmak, kişinin biyolojik yaşını yaklaşık dokuz gün artırıyor. Çalışmanın yazarlarından Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Cui Guo, "Eğer sıcak hava dalgası maruziyeti onlarca yıl boyunca birikirse, sağlık üzerindeki etkiler çok daha büyük olacaktır” diyerek uyarıda bulundu.Araştırmaya göre kimler risk altında? Bu gruplarda, sıcak hava kaynaklı yaşlanma belirtilerinin daha hızlı ortaya çıktığı gözlendi.Sıcak hava dalgaları neden tehlikeli?Kısa vadede, aşırı sıcaklar vücudu soğutma sistemlerini zorlayarak dehidrasyon, ısı bitkinliği ve sıcak çarpması riskini artırıyor. Uzun vadede ise DNA hasarı, oksidatif stres ve kronik iltihaplanma gibi süreçler, biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyor.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2022 yazında sadece Avrupa’da 63 binden fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Uluslararası Çalışma Örgütü ise her yıl 22 milyondan fazla iş kazasının sıcak kaynaklı olduğunu ve yaklaşık 19 bin ölüm yaşandığını bildiriyor.

