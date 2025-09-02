https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bessent-abd-rusyaya-karsi-tum-olasi-eylem-seceneklerini-incelemeyi-planliyor-1099001938.html

Bessent: ABD, Rusya’ya karşı tüm olası eylem seçeneklerini incelemeyi planlıyor

Bessent: ABD, Rusya’ya karşı tüm olası eylem seçeneklerini incelemeyi planlıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya'ya karşı olası yaptırımların artırılma ihtimali hakkında tüm eylemlerin incelendiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD yetkilileri, Ukrayna’daki devam eden çatışmalar nedeniyle Rusya’ya karşı bu hafta tüm olası eylem seçeneklerini çok 'yakından incelemeyi' planlıyor" dedi.Bessent, yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı olası yaptırımların artırılma ihtimaline ilişkin olarak şöyle konuştu:Bessent, Rusya’ya karşı olası eylem seçeneklerinin değerlendirilmesinin, iddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump'ın Alaska'da bir araya gelmesinin ardından Moskova'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarını arttırdığı iddiasıyla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.Neler olmuştu?Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptıkları görüşmede Ukrayna sorununu çözmenin yollarını ele almıştı. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirmişti. Zirvenin ardından Putin, Ukrayna'daki sorunun sona erdirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı ​​liderleri ağırladı. Görüşme sırasında Trump, Kiev'in alabileceği güvenlik garantilerini NATO'dakilerle karşılaştırmayacağını söylemişti. Trump ayrıca, başkanlığı süresince Ukrayna'da Amerikan askeri bulunmayacağını da belirtmişti. Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yönelik güvenlik garantilerinin, çok uluslu güçleri de içerebilecek bir 'gönüllüler koalisyonu'nun çalışmalarına dayanacağını bildirmişti.

