https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bessent-abd-rusyaya-karsi-tum-olasi-eylem-seceneklerini-incelemeyi-planliyor-1099001938.html
Bessent: ABD, Rusya’ya karşı tüm olası eylem seçeneklerini incelemeyi planlıyor
Bessent: ABD, Rusya’ya karşı tüm olası eylem seçeneklerini incelemeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya’ya karşı olası yaptırımların artırılma ihtimali hakkında tüm eylemlerin incelendiğini bildirdi. 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T05:09+0300
2025-09-02T05:09+0300
2025-09-02T05:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
scott bessent
donald trump
vladimir putin
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD yetkilileri, Ukrayna’daki devam eden çatışmalar nedeniyle Rusya’ya karşı bu hafta tüm olası eylem seçeneklerini çok 'yakından incelemeyi' planlıyor" dedi.Bessent, yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı olası yaptırımların artırılma ihtimaline ilişkin olarak şöyle konuştu:Bessent, Rusya’ya karşı olası eylem seçeneklerinin değerlendirilmesinin, iddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump'ın Alaska'da bir araya gelmesinin ardından Moskova'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarını arttırdığı iddiasıyla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.Neler olmuştu?Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptıkları görüşmede Ukrayna sorununu çözmenin yollarını ele almıştı. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirmişti. Zirvenin ardından Putin, Ukrayna'daki sorunun sona erdirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderleri ağırladı. Görüşme sırasında Trump, Kiev'in alabileceği güvenlik garantilerini NATO'dakilerle karşılaştırmayacağını söylemişti. Trump ayrıca, başkanlığı süresince Ukrayna'da Amerikan askeri bulunmayacağını da belirtmişti. Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yönelik güvenlik garantilerinin, çok uluslu güçleri de içerebilecek bir 'gönüllüler koalisyonu'nun çalışmalarına dayanacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/putin-cin-ziyaretinde-si-jinping-ile-bir-araya-gelecek-1099001804.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, scott bessent, donald trump, vladimir putin, rusya, ukrayna
abd, scott bessent, donald trump, vladimir putin, rusya, ukrayna
Bessent: ABD, Rusya’ya karşı tüm olası eylem seçeneklerini incelemeyi planlıyor
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya’ya karşı olası yaptırımların artırılma ihtimali hakkında tüm eylemlerin incelendiğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD yetkilileri, Ukrayna’daki devam eden çatışmalar nedeniyle Rusya’ya karşı bu hafta tüm olası eylem seçeneklerini çok 'yakından incelemeyi' planlıyor" dedi.
Bessent, yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı olası yaptırımların artırılma ihtimaline ilişkin olarak şöyle konuştu:
“Bence Başkan Donald Trump ile tüm seçenekler gözden geçiriliyor ve bu hafta onları çok yakından inceleyeceğiz.”
Bessent, Rusya’ya karşı olası eylem seçeneklerinin değerlendirilmesinin, iddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump'ın Alaska'da bir araya gelmesinin ardından Moskova'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarını arttırdığı iddiasıyla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.
Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptıkları görüşmede Ukrayna sorununu çözmenin yollarını ele almıştı. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirmişti. Zirvenin ardından Putin, Ukrayna'daki sorunun sona erdirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.
Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderleri ağırladı. Görüşme sırasında Trump, Kiev'in alabileceği güvenlik garantilerini NATO'dakilerle karşılaştırmayacağını söylemişti. Trump ayrıca,
başkanlığı süresince Ukrayna'da Amerikan askeri bulunmayacağını da belirtmişti. Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yönelik güvenlik garantilerinin, çok uluslu güçleri de içerebilecek bir 'gönüllüler koalisyonu'nun çalışmalarına dayanacağını bildirmişti.