Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini tamamladı
Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini tamamladı
Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'la ve kulübüyle anlaşma sağladı. 34 yaşındaki yıldız, sağlık... 01.09.2025
Galatasaray, İlkay Gündoğan’la anlaştı, Hakan Çalhanoğlu transferinde görüşmeler sürüyor.Sarı kırmızılı ekip, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Dursun Özbek, Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve kulübüyle anlaşmaya vardı. HT Spor'un haberine göre; 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray’dan yıllık yaklaşık 4.5-5 milyon euro net maaş alacağı belirtildi.İlkay Gündoğan’ın sözleşmeyi imzalamak üzere 2 Eylül Salı günü İstanbul’a gelmesi beklenirken, sarı kırmızılı ekibin Hakan Çalhanoğlu için de Inter'le görüştüğü öğrenildi.
Galatasaray, İlkay Gündoğan’la anlaştı, Hakan Çalhanoğlu transferinde görüşmeler sürüyor.
Sarı kırmızılı ekip, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Dursun Özbek, Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve kulübüyle anlaşmaya vardı. HT Spor'un haberine göre; 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray’dan yıllık yaklaşık 4.5-5 milyon euro net maaş alacağı belirtildi.
İlkay Gündoğan’ın sözleşmeyi imzalamak üzere 2 Eylül Salı günü İstanbul’a gelmesi beklenirken, sarı kırmızılı ekibin Hakan Çalhanoğlu için de Inter'le görüştüğü öğrenildi.