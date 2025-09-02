https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/belcika-bm-genel-kurulunda-filistini-taniyacak-israile-12-yaptirim-geliyor-1099007924.html
Belçika, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacak: İsrail’e 12 yaptırım geliyor
Belçika, 9 Eylül’de başlayacak BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Ülkenin Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail’e yönelik 12... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T09:48+0300
2025-09-02T09:48+0300
2025-09-02T09:48+0300
dünya
avrupa
belçika
i̇srail-filistin
birleşmiş milletler (bm)
Avustralya, Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ardından Belçika, Eylül ayında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BM) Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, alınan kararın hem insani krize hem de İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden politikalarına karşı güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı.Prevot, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Filistin Belçika tarafından tanınacak ve İsrail hükümetine karşı sert yaptırımlar uygulanacak” ifadelerini kullandı. Belçika’nın İsrail’e karşı toplamda 12 yaptırım hayata geçireceğini belirten Prevot, bu adımların İsrail halkına değil, hükümetin uygulamalarına karşı bir tepki olduğunu dile getirdi.İsrail'e karşı 12 yaptırımBelçika'nın İsrail'e karşı uygulayacağını açıkladığı 12 yaptırım arasında İsrail'in yasadışı yerleşimlerinden ürün ithalatının yasaklanmasına, kamu ihalelerinde İsrail şirketlerinin durumunun gözden geçirilmesi, hava sahasının kullanımı ve transit uçuşların kısıtlanması yer alıyor. Ayrıca, iki İsrailli bakanın ve bazı şiddet yanlısı yerleşimcilerin Belçika’da “istenmeyen kişi” ilan edileceği açıklandı.Belçika ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde de İsrail ile yapılan ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını, araştırma programları ve teknik işbirliklerinin durdurulmasını destekleyeceğini duyurdu.'İki devletli çözüm için diplomatik bir işaret'Prevot, bu kararın Fransa ve Suudi Arabistan’ın öncülüğünde yürütülen ortak girişime dahil olacağını belirterek, 'iki devletli çözüm için diplomatik bir işaret' olduğunu söyledi. Kararların, Hamas’ın elindeki son rehinenin serbest bırakılması ve örgütün Filistin yönetiminde rolünün son bulmasının ardından kraliyet kararnamesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.
