Avusturalya, Filistin devletini tanıyacak: 'Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti'
Avustralya Başbakanı Albanese, 'Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti' diyerek Eylül ayında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.
Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ardından Avustralya'da, eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, şu ifadeleri kullandı:
"Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur. Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor. Filistin devletini tanıma kararı sembolik değil. Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır."
24 Temmuz'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin'i tanımaya karar verdiğini açıklamıştı. Bunun ardından 29 Temmuz'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e yönelik bazı şartlar öne sürerek şartların yerine getirilmemesi durumunda eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.
Fransa ve İngiltere'nin ardından Kanada Başbakanı Mark Carney ise "Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti." diyerek Filistin'i 'devlet olarak tanıyacaklarını' açıklamıştı.