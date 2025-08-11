https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/avusturalya-filistin-devletini-taniyacak-gazzedeki-durum-dunyanin-en-buyuk-korkularinin-otesine-1098491195.html

Avusturalya, Filistin devletini tanıyacak: 'Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti'

Avusturalya, Filistin devletini tanıyacak: 'Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti'

Sputnik Türkiye

Avustralya Başbakanı Albanese, 'Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti' diyerek Eylül ayında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nda... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-11T09:32+0300

2025-08-11T09:32+0300

2025-08-11T09:32+0300

dünya

avrupa

anthony albanese

avustralya

filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094948498_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb8e8e1dc835784049923afc5caac9d5.jpg

Fransa, Kanada ve İngiltere'nin ardından Avustralya'da, eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, şu ifadeleri kullandı:24 Temmuz'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin'i tanımaya karar verdiğini açıklamıştı. Bunun ardından 29 Temmuz'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e yönelik bazı şartlar öne sürerek şartların yerine getirilmemesi durumunda eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Fransa ve İngiltere'nin ardından Kanada Başbakanı Mark Carney ise "Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti." diyerek Filistin'i 'devlet olarak tanıyacaklarını' açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/filistine-destek-artiyor-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1098284556.html

avustralya

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, anthony albanese, avustralya, filistin