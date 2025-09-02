https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bati-basini-da-yeni-dunya-duzeninin-farkina-vardi-sio-tablosu-birden-cok-mesaj-iceriyordu-1099010567.html
Batı basını da yeni dünya düzeninin 'farkına vardı': 'ŞİÖ tablosu birden çok mesaj içeriyordu'
Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ zirvesi dünya basınında geniş yer buldu. Analizlerde "Yeni dünya düzeni" vurgusu yapılırken çarpıcı yorumlar ve iddialar yer aldı.
California merkezli medya platformu Drudge Report, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin fotoğrafını kullanarak, zirveyi manşetine taşıdı ve "Yeni Dünya Düzeni 2025" başlığı attı. 'ABD'ye meydan okuyan alternatif düzen' The New York Times gazetesi ise "Gülüşmeler ve kenetlenen eller: Şi, Putin ve Modi birlik mesajı vermeye çalışıyor" başlığı atarken "Çin'de sergilenen dostluk gösterisi, ABD'nin küresel liderliğine alternatif sunma amacını taşıyordu" ifadelerine yer verdi.NYT'ye konuşan analistlere göre "bu tablo birden çok mesaj taşıyordu." Şi ile Putin'in samimiyeti, uzmanlara göre "ABD'ye meydan okuyan alternatif bir dünya düzeninin liderleri olarak aralarındaki sıkı bağı yansıtıyordu. Modi ise Hindistan'ın başka önemli dostlarının da olduğunu göstermek istedi. Bu mesaj, Trump yönetiminin Hindistan'ı gümrük tarifeleriyle uzaklaştırmaya devam etmesi ihtimaline karşı bir işaretti." 'Çin ve Rusya öncülüğündeki ŞİÖ bir yansıma' Takshashila Enstitüsü Hint-Pasifik Çalışmaları Başkanı Manoj Kewalramani gazeteye şunları söyledi: 'Üç liderin fotoğrafı sembolik bir darbe' Virgina merkezli ABD kulis haberleri sitesi Axios'ta Dave Lawler imzalı analizde, peş peşe ABD başkanlarının Hindistan'ı "Çin'e karşı bir denge unsuru olarak kendilerine yakınlaştırmaya çalıştığı" yorumu yapılırken, "Trump ise Hindistan ve Rusya'nın arasını açmaya ve aynı zamanda Rusya'yı yavaş yavaş Çin'den uzaklaştırmayı hedefliyor"ifadeleri yer aldı ve "Dolayısıyla üç liderin el ele tutuşarak fotoğraf vermesi, sembolik açıdan bu hedefe bir darbe niteliğinde" denildi. "Şi, Trump'ın adını zikretmeden 'Soğuk Savaş zihniyetlerini' ve 'zorbalığı' kınayan bir konuşma yaptı" vurgusu yapılan analizde "Ardından 'Küresel Yönetişim Girişimi'ni duyurarak, duvarlar örmek yerine yıkmayı amaçlayan, 'ayrışma değil entegrasyon' arayan daha 'adil ve eşitlikçi' bir sistem için ülkelerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu" denilen analiz şu vurguyu da ekliyor: 'Putin ve Şi, aralarının iyi olduğunu gösterdi'Paris merkezli haftalık dergi L'Express "Vladimir Putin ve Şi Cinping, Pekin'de aralarının iyi olduğunu gösterdi" şeklinde bir başlık atarken ekledi:
'ABD'ye meydan okuyan alternatif düzen'
The New York Times gazetesi ise "Gülüşmeler ve kenetlenen eller: Şi, Putin ve Modi birlik mesajı vermeye çalışıyor" başlığı atarken "Çin'de sergilenen dostluk gösterisi, ABD'nin küresel liderliğine alternatif sunma amacını taşıyordu" ifadelerine yer verdi.
NYT'ye konuşan analistlere göre "bu tablo birden çok mesaj taşıyordu." Şi ile Putin'in samimiyeti, uzmanlara göre "ABD'ye meydan okuyan alternatif bir dünya düzeninin liderleri olarak aralarındaki sıkı bağı yansıtıyordu. Modi ise Hindistan'ın başka önemli dostlarının da olduğunu göstermek istedi. Bu mesaj, Trump yönetiminin Hindistan'ı gümrük tarifeleriyle uzaklaştırmaya devam etmesi ihtimaline karşı bir işaretti."
'Çin ve Rusya öncülüğündeki ŞİÖ bir yansıma'
Takshashila Enstitüsü Hint-Pasifik Çalışmaları Başkanı Manoj Kewalramani gazeteye şunları söyledi:
"Beyaz Saray şunu anlamalı ki uyguladığı politikalar, diğer ülkelerin çıkarlarını karşılamak için alternatifler aramasına yol açacak." Gazeteye göre "Çin ve Rusya'nın öncülüğünde 10 üyeli Avrasya güvenlik oluşumu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Tianjin toplantısı da bu çabanın yansımasıydı."
'Üç liderin fotoğrafı sembolik bir darbe'
Virgina merkezli ABD kulis haberleri sitesi Axios'ta Dave Lawler imzalı analizde, peş peşe ABD başkanlarının Hindistan'ı "Çin'e karşı bir denge unsuru olarak kendilerine yakınlaştırmaya çalıştığı" yorumu yapılırken, "Trump ise Hindistan ve Rusya'nın arasını açmaya ve aynı zamanda Rusya'yı yavaş yavaş Çin'den uzaklaştırmayı hedefliyor"ifadeleri yer aldı ve "Dolayısıyla üç liderin el ele tutuşarak fotoğraf vermesi, sembolik açıdan bu hedefe bir darbe niteliğinde" denildi.
"Şi, Trump'ın adını zikretmeden 'Soğuk Savaş zihniyetlerini' ve 'zorbalığı' kınayan bir konuşma yaptı" vurgusu yapılan analizde "Ardından 'Küresel Yönetişim Girişimi'ni duyurarak, duvarlar örmek yerine yıkmayı amaçlayan, 'ayrışma değil entegrasyon' arayan daha 'adil ve eşitlikçi' bir sistem için ülkelerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu" denilen analiz şu vurguyu da ekliyor:
Trump'ın gümrük tarifeleri, zirvedeki birçok ülkeyi etkilemiş durumda. Liderler, daha sonra ABD Başkanı'na ince bir gönderme gibi görünen bir deklarasyon imzaladı. Liderler, deklorasyonda, ekonomik olanlar da dahil tek taraflı önlemlere karşı olduklarını belirterek, bunların uluslararası hukuku zedelediğini ve Dünya Ticaret Örgütü ile BM normlarına aykırı olduğunu vurguladı.
'Putin ve Şi, aralarının iyi olduğunu gösterdi'
Paris merkezli haftalık dergi L'Express "Vladimir Putin ve Şi Cinping, Pekin'de aralarının iyi olduğunu gösterdi" şeklinde bir başlık atarken ekledi:
Rusya Devlet Başkanı, Tianjin'de 15 Ağustos'ta Alaska'da Donald Trump ile yaptığı görüşmeye rağmen Amerikalı başkanın baskısına boyun eğdiğine dair hiçbir işaret göstermedi. Öte yandan Çin ve ABD, 2025 başında karşılıklı gümrük tarifeleriyle bir tür açık artırmaya girişmiş, ardından ateşkeste uzlaşmışlardı. Ruslar ile Çinlilerin Avrupalılarla ilişkileri de gergin. Ukrayna'nın müttefikleri Pekin'i Moskova'yı savaşa desteklemekle suçlarken, Çin tarafsızlığını koruduğunu savunuyor ve Batı'yı Kiev'i silahlandırarak çatışmayı uzatmakla itham ediyor.