https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bati-basini-da-yeni-dunya-duzeninin-farkina-vardi-sio-tablosu-birden-cok-mesaj-iceriyordu-1099010567.html

Batı basını da yeni dünya düzeninin 'farkına vardı': 'ŞİÖ tablosu birden çok mesaj içeriyordu'

Batı basını da yeni dünya düzeninin 'farkına vardı': 'ŞİÖ tablosu birden çok mesaj içeriyordu'

Sputnik Türkiye

Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ zirvesi dünya basınında geniş yer buldu. Analizlerde "Yeni dünya düzeni" vurgusu yapılırken çarpıcı yorumlar ve iddialar yer aldı.

2025-09-02T11:08+0300

2025-09-02T11:08+0300

2025-09-02T11:12+0300

dünya

vladimir putin

şi cinping

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

abd

rusya

çin

hindistan başbakanı narendra modi

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982528_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_29b2f17f7b19c6589313fa403d7039d2.jpg

California merkezli medya platformu Drudge Report, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin fotoğrafını kullanarak, zirveyi manşetine taşıdı ve "Yeni Dünya Düzeni 2025" başlığı attı. 'ABD'ye meydan okuyan alternatif düzen' The New York Times gazetesi ise "Gülüşmeler ve kenetlenen eller: Şi, Putin ve Modi birlik mesajı vermeye çalışıyor" başlığı atarken "Çin'de sergilenen dostluk gösterisi, ABD'nin küresel liderliğine alternatif sunma amacını taşıyordu" ifadelerine yer verdi.NYT'ye konuşan analistlere göre "bu tablo birden çok mesaj taşıyordu." Şi ile Putin'in samimiyeti, uzmanlara göre "ABD'ye meydan okuyan alternatif bir dünya düzeninin liderleri olarak aralarındaki sıkı bağı yansıtıyordu. Modi ise Hindistan'ın başka önemli dostlarının da olduğunu göstermek istedi. Bu mesaj, Trump yönetiminin Hindistan'ı gümrük tarifeleriyle uzaklaştırmaya devam etmesi ihtimaline karşı bir işaretti." 'Çin ve Rusya öncülüğündeki ŞİÖ bir yansıma' Takshashila Enstitüsü Hint-Pasifik Çalışmaları Başkanı Manoj Kewalramani gazeteye şunları söyledi: 'Üç liderin fotoğrafı sembolik bir darbe' Virgina merkezli ABD kulis haberleri sitesi Axios'ta Dave Lawler imzalı analizde, peş peşe ABD başkanlarının Hindistan'ı "Çin'e karşı bir denge unsuru olarak kendilerine yakınlaştırmaya çalıştığı" yorumu yapılırken, "Trump ise Hindistan ve Rusya'nın arasını açmaya ve aynı zamanda Rusya'yı yavaş yavaş Çin'den uzaklaştırmayı hedefliyor"ifadeleri yer aldı ve "Dolayısıyla üç liderin el ele tutuşarak fotoğraf vermesi, sembolik açıdan bu hedefe bir darbe niteliğinde" denildi. "Şi, Trump'ın adını zikretmeden 'Soğuk Savaş zihniyetlerini' ve 'zorbalığı' kınayan bir konuşma yaptı" vurgusu yapılan analizde "Ardından 'Küresel Yönetişim Girişimi'ni duyurarak, duvarlar örmek yerine yıkmayı amaçlayan, 'ayrışma değil entegrasyon' arayan daha 'adil ve eşitlikçi' bir sistem için ülkelerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu" denilen analiz şu vurguyu da ekliyor: 'Putin ve Şi, aralarının iyi olduğunu gösterdi'Paris merkezli haftalık dergi L'Express "Vladimir Putin ve Şi Cinping, Pekin'de aralarının iyi olduğunu gösterdi" şeklinde bir başlık atarken ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/rusya-ve-cin-20den-fazla-isbirligi-belgesi-imzaladi-1099007233.html

abd

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şi̇ö, putin, ci̇nping, rusya, çin, modi, hindistan, türkiye,