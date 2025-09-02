https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/bassavci-gurlek-yuzyilin-en-buyuk-yolsuzluk-dosyasi-diye-konustu-ibb-iddianamesi-icin-tarih-verdi-1099006388.html

Başsavcı Gürlek 'yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası' diye konuştu: İBB iddianamesi için tarih verdi

Başsavcı Gürlek 'yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası' diye konuştu: İBB iddianamesi için tarih verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin ekim ayında bitebileceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl dolayısıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Canlı olsa kapalı da olsa delil var'NTV'nin haberine göre, İBB'ye yönelik soruşturmanın canlı yayınlanmasına yönelik talebe yanıt veren Gürlek, "Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" ifadelerini kullandı.'Yüzyılın dosyası'Gürlek, ilk olarak belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara ilişkin; eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlamayı hedeflediklerini de söyledi. Gürlek “İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için” dedi.İBB iddianamesi yazılıyorİBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında "İddianame yazılmaya başladı" diyen Gürlek, "6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Biz de sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” dedi.Canlı duruşma talepleriİBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” şeklinde konuştu.Etkin pişmanlık iddialarıİBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanması için şüphelilere savcılığın baskı yaptığı iddialarına ilişkin etkin pişmanlığın ne olduğunu anlatan Gürlek, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, ‘etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim’ diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere konuşmaması için kendileri baskı yapıyor. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü” ifadelerini kullandı.'Önce Kapki öğrendi''İBB operasyonu önceden sızdırılmıştı' iddiası hakkında konuşan Gürlek, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" diye konuştu.

