https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bakan-yumakli-yanginlarin-son-durumunu-acikladi-mucadelemiz-devam-ediyor-1098997718.html

Bakan Yumaklı, yangınların son durumunu açıkladı: 'Mücadelemiz devam ediyor'

Bakan Yumaklı, yangınların son durumunu açıkladı: 'Mücadelemiz devam ediyor'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, ülke genelindeki üç yangının kontrol altına... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T21:17+0300

2025-09-01T21:17+0300

2025-09-01T21:17+0300

türki̇ye

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın alarmı

yangın felaketi

orman

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098993400_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cdf8af39f3e388eae929d85f883764e2.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili paylaşım yaptı.Bakan Yumaklı, ''Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/atasehirde-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1098996519.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı