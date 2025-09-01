Türkiye
Bakan Yumaklı, yangınların son durumunu açıkladı: 'Mücadelemiz devam ediyor'
Bakan Yumaklı, yangınların son durumunu açıkladı: 'Mücadelemiz devam ediyor'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, ülke genelindeki üç yangının kontrol altına... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T21:17+0300
2025-09-01T21:17+0300
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili paylaşım yaptı.Bakan Yumaklı, ''Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor'' dedi.
21:17 01.09.2025
© AAKastamonu-Karabük sınırında orman yangını
Kastamonu-Karabük sınırında orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, ülke genelindeki üç yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Yumaklı, ''Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor'' dedi.
