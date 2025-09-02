https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/antik-dna-kesfi-insanlik-tarihini-yeniden-yazdi-kayip-goc-rotalari-ortaya-cikiyor-1099030845.html

Antik DNA keşfi insanlık tarihini yeniden yazdı: Kayıp göç rotaları ortaya çıkıyor

Antik DNA keşfi insanlık tarihini yeniden yazdı: Kayıp göç rotaları ortaya çıkıyor

Bilim insanları, 12bin yıl öncesine uzanan nadir bir DNA izi sayesinde insanların Avrupa'dan Amerika'ya nasıl ulaştığına dair gizemi aydınlatmaya çok yaklaştı... 02.09.2025

yaşam

Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya ilk insanların nasıl geçtiği, yıllardır cevap aranan bir soruydu. Yeni DNA araştırmaları, bu yolculuğun bilinen Sibirya-Alaska rotasından farklı şekilde gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Genetik uzmanı Dr. Krista Kostroman, “Haplogruplar aile mühürleri gibidir. Binlerce yıl boyunca değişmeden aktarılırlar ve atalarımızın göç yollarını takip etmemizi sağlarlar” diyor.Nadir bir iz: 'Haplogroup X' Haplogroup X, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 1’inde görülen son derece nadir bir DNA işareti. Avrupa’da, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da bulunmasına rağmen, aynı genetik iz Amerika kıtasındaki bazı yerli topluluklarda da ortaya çıktı. Bu da, insanlık tarihindeki göçlerin sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.Araştırmalara göre, Haplogroup X buzulların erimeye başladığı dönemde Amerika’ya ulaşmış olabilir. Bu yolculuk, kıyı şeritlerinden ya da Bering Kara Köprüsü üzerinden gerçekleşmiş olabilir. Kostroman, “Küçük gruplar bu DNA izini Amerika’ya daha erken getirmiş olabilir ya da farklı dalgalar halinde taşınmış olabilir” diyerek farklı ihtimallere dikkat çekiyor.İnsanlık tarihine yeni bir pencere Bu keşif, Avrupalıların binlerce yıl önce Atlantik’i geçmiş olabileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak uzmanlar, kesin sonuçlara varmadan önce temkinli olunması gerektiğini söylüyor.

