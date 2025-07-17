https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kalitsal-hastaliklari-onlemede-uc-ebeveynli-dna-teknigi-ise-yaradi-sekiz-bebek-saglikli-dogdu-1097949254.html

Kalıtsal hastalıkları önlemede 'üç ebeveynli DNA' tekniği işe yaradı: Sekiz bebek sağlıklı doğdu

Kalıtsal hastalıkları önlemede 'üç ebeveynli DNA' tekniği işe yaradı: Sekiz bebek sağlıklı doğdu

Sputnik Türkiye

İngiltere’de sekiz bebek, anne ve babalarının DNA’sına ek olarak donör yumurtadan alınan sağlıklı mitokondri DNA’sıyla doğdu. Bu yöntem, ölümcül kalıtsal... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T10:33+0300

2025-07-17T10:33+0300

2025-07-17T10:33+0300

sağlik

dna

mitokondriyal hastalık

genetik hastalık

i̇ngiltere

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İngiliz bilim insanları, 3 kişinin DNA'sını kullanarak ebeveynlerden çocuğa geçmesi muhtemel olan kalıtsal hastalıkların bebeğe geçmesini engelliyor. 2015'te yasal hale gelen ve İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nde geliştirilen bu IVF yöntemi sayesinde ebeveynlerin mitokondri hastalıklarını bebeklerine geçirmeden sağlıklı bireyler yetiştirebiliyor.Dünyada bir ilke imza atılan bilim insanları, baba, anne ve üçüncü sağlıklı bir donörün DNA'sını taşıyan sekiz sağlıklı bebeğin doğmasına yardımcı oldu.IVF yöntemiyle toplamda dört kız dört erkek bebek dünyaya geldi. Ve hiç birinde mitokondri hastalığına dair belirti görülmediği bildirildi. Teknikte, anne yumurtası ve baba spermiyle oluşturulan embriyonun çekirdeği, donörün sağlıklı yumurtasına aktarılıyor. Böylece bebeğin anneden ve babadan kromozomları, donörden ise sağlıklı mitokondrisi oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/arastirma-sadece-bir-gece-az-uyumak-bile-beyninizde-gunlerce-iz-birakiyor-1097891548.html

i̇ngiltere

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üç kişilik bebek, dna, mitokondri hastalığı, genetik hastalık, kalıtsal hastalık, ingiltere, ivf, tüp bebek, mitokondri tedavisi, bebek sağlığı