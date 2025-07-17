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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kalitsal-hastaliklari-onlemede-uc-ebeveynli-dna-teknigi-ise-yaradi-sekiz-bebek-saglikli-dogdu-1097949254.html
Kalıtsal hastalıkları önlemede 'üç ebeveynli DNA' tekniği işe yaradı: Sekiz bebek sağlıklı doğdu
Kalıtsal hastalıkları önlemede 'üç ebeveynli DNA' tekniği işe yaradı: Sekiz bebek sağlıklı doğdu
Sputnik Türkiye
İngiltere’de sekiz bebek, anne ve babalarının DNA’sına ek olarak donör yumurtadan alınan sağlıklı mitokondri DNA’sıyla doğdu. Bu yöntem, ölümcül kalıtsal... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T10:33+0300
2025-07-17T10:33+0300
sağlik
dna
mitokondriyal hastalık
genetik hastalık
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İngiliz bilim insanları, 3 kişinin DNA'sını kullanarak ebeveynlerden çocuğa geçmesi muhtemel olan kalıtsal hastalıkların bebeğe geçmesini engelliyor. 2015'te yasal hale gelen ve İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nde geliştirilen bu IVF yöntemi sayesinde ebeveynlerin mitokondri hastalıklarını bebeklerine geçirmeden sağlıklı bireyler yetiştirebiliyor.Dünyada bir ilke imza atılan bilim insanları, baba, anne ve üçüncü sağlıklı bir donörün DNA'sını taşıyan sekiz sağlıklı bebeğin doğmasına yardımcı oldu.IVF yöntemiyle toplamda dört kız dört erkek bebek dünyaya geldi. Ve hiç birinde mitokondri hastalığına dair belirti görülmediği bildirildi. Teknikte, anne yumurtası ve baba spermiyle oluşturulan embriyonun çekirdeği, donörün sağlıklı yumurtasına aktarılıyor. Böylece bebeğin anneden ve babadan kromozomları, donörden ise sağlıklı mitokondrisi oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/arastirma-sadece-bir-gece-az-uyumak-bile-beyninizde-gunlerce-iz-birakiyor-1097891548.html
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üç kişilik bebek, dna, mitokondri hastalığı, genetik hastalık, kalıtsal hastalık, ingiltere, ivf, tüp bebek, mitokondri tedavisi, bebek sağlığı
üç kişilik bebek, dna, mitokondri hastalığı, genetik hastalık, kalıtsal hastalık, ingiltere, ivf, tüp bebek, mitokondri tedavisi, bebek sağlığı

Kalıtsal hastalıkları önlemede 'üç ebeveynli DNA' tekniği işe yaradı: Sekiz bebek sağlıklı doğdu

10:33 17.07.2025
Kalıtsal hastalıkları önlemede 'üç ebeveynli DNA' tekniği işe yaradı: Sekiz bebek sağlıklı doğdu
Kalıtsal hastalıkları önlemede 'üç ebeveynli DNA' tekniği işe yaradı: Sekiz bebek sağlıklı doğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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İngiltere’de sekiz bebek, anne ve babalarının DNA’sına ek olarak donör yumurtadan alınan sağlıklı mitokondri DNA’sıyla doğdu. Bu yöntem, ölümcül kalıtsal hastalıklar olan mitokondri hastalıklarının önlenmesinde umut oldu.
İngiliz bilim insanları, 3 kişinin DNA'sını kullanarak ebeveynlerden çocuğa geçmesi muhtemel olan kalıtsal hastalıkların bebeğe geçmesini engelliyor. 2015'te yasal hale gelen ve İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nde geliştirilen bu IVF yöntemi sayesinde ebeveynlerin mitokondri hastalıklarını bebeklerine geçirmeden sağlıklı bireyler yetiştirebiliyor.
Dünyada bir ilke imza atılan bilim insanları, baba, anne ve üçüncü sağlıklı bir donörün DNA'sını taşıyan sekiz sağlıklı bebeğin doğmasına yardımcı oldu.
IVF yöntemiyle toplamda dört kız dört erkek bebek dünyaya geldi. Ve hiç birinde mitokondri hastalığına dair belirti görülmediği bildirildi.
Teknikte, anne yumurtası ve baba spermiyle oluşturulan embriyonun çekirdeği, donörün sağlıklı yumurtasına aktarılıyor. Böylece bebeğin anneden ve babadan kromozomları, donörden ise sağlıklı mitokondrisi oluyor.

Mitokondriyal hastalık nedir?

İnsanlarda kalıtım yoluyla aktarılan ya da sonradan edinilen mitokondri hastalıkları, mitokondri hasarı sonucunda ortaya çıkar. Bu hasar hücrenin enerji üretimini olumsuz etkiler.

Gelişim bozukluğu, nörolojik nöbetler, kas koordinasyon kaybı gibi belirgin semptomları olan mitokondri hastalığı ilerlerse ölüme neden olur.

Anneden geçen genetik mutasyonlarla ortaya çıkar. Yaklaşık her 5 bin bebekten biri bu hastalıkla doğuyor.

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