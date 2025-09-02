https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/ak-parti-sozcusu-celik-ihtiyati-bir-tedbir-karari-kayyum-degil-1099035139.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: İhtiyati bir tedbir kararı, kayyum değil
19:51 02.09.2025 (güncellendi: 19:59 02.09.2025)
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklamasında bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı devam ederken basın açıklaması yaptı.
Gazze’de yaşananların 'insanlık tarihinin en hunharca katliamı' olduğunu belirterek, sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurgulayan Sözcü Çelik, ABD’nin Filistinlilerin vizelerini iptal etmesini de eleştirdi.
Çelik, ''Filistinli yetkililere izin verilmese bile Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmanın Filistin'in en gür sesi olarak BM'de yankılanacağını değerlendiriyoruz" dedi.
Çelik Kubbe savunma sistemi
Türkiye’nin hava savunma sistemi hakkında konuşan Çelik, ''Çelik Kubbe dünyada yankılandı. Bazı komşu ülkeler tehdit oluşturduğunu söylüyor. Onlara bir kez daha söylüyoruz; Türkiye'nin gücü barışın teminatıdır. Ama Ege'de Akdeniz'de kimse yanlış işler peşinde koşmaması lazım'' açıklamasında bulundu.
Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla devlet politikası haline geldiğini belirterek, sürecin silah bırakma ve örgütlerin feshi odaklı yürütüldüğünü söyledi. Devletin ve milletin değerleri konusunda pazarlık yapılmayacağını vurguladı. Terörün Türk-Kürt kardeşliğine zarar veremeyeceğini belirten Çelik, sürecin şeffaf ve açık şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
CHP İstanbul İl Kongresi hakkında değerlendirme yapan Sözcü Çelik, ''MYK toplantısında bunu değerlendirmedik, mahkemeyle ilgili bir süreç. Yargı süreci devam ediyor. İhtiyati tedbir kararı almış mahkeme ve daha önceki yönetimi tekrar atamış. Kayyum değil. Siyasi partiler açısından bir usulsüzlük varsa mahkemenin tespit etmesi ve adım atması işleyen yargı süreciyle ilgilidir" dedi.