https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/ak-parti-sozcusu-celikten-ozele-tepki-bu-asla-kabul-edilemez-1098888927.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'Bu asla kabul edilemez'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'Bu asla kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T11:28+0300
2025-08-28T11:28+0300
2025-08-28T11:32+0300
türki̇ye
ömer çelik
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095203300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9494982d0779ab0154b0401200abb74.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" dedi. Meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef almaÇelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/chp-genel-baskani-ozgur-ozele-yeni-sorusturma-1098885472.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095203300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6dc28130ba6c3c79f993f1d48961988.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ömer çelik, özgür özel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'Bu asla kabul edilemez'
11:28 28.08.2025 (güncellendi: 11:32 28.08.2025)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" dedi.
Meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alma
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."