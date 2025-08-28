Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/ak-parti-sozcusu-celikten-ozele-tepki-bu-asla-kabul-edilemez-1098888927.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'Bu asla kabul edilemez'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'Bu asla kabul edilemez'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T11:28+0300
2025-08-28T11:32+0300
türki̇ye
ömer çelik
özgür özel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: 'Bu asla kabul edilemez'

28.08.2025
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" dedi.

Meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alma

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."
